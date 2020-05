Pandemia traz novo sentido ao Dia Internacional da Família

No dia Da Família, idosa é curada da Covid-19 | Foto: Arquivo Pessoal/ Euzivado Queiroz

Manaus - No dia da Família, comemorado nesta sexta-feira (15), abraços e carinhos são impedidos por conta da restrição do Ministério da Saúde em relação ao novo coronavírus. Mas mesmo com tanta saudade dos netos, filhos, bisnetos e até tataranetos, a Raimunda Mota, idosa de 92 anos, é curada da Covid-19.



“Minha mãe é muito forte. Mesmo sendo diabética, hipertensa e cardiopata, ela venceu esta doença. Sempre muito lúcida e cheia de fé, ela acreditou que o amanhã seria melhor. E a sua confiança sempre foi em Deus. Ela é um exemplo para todos nós”, revela a filha, a nutricionista Elizangela Mota.

Data celebrada mundialmente

Dia Internacional das Famílias é celebrado anualmente no dia 15 de maio, que foi a data escolhida pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1993, para ressaltar a importância da unidade básica da sociedade.

“O Dia Internacional das Famílias nos dá a oportunidade de reconhecer, identificar e analisar questões sociais, econômicas e demográficas que afetam seu desenvolvimento e evolução”, descreve o site da ONU.

“Por este motivo, para celebrar este dia se organizam atividades, tais como workshops, conferências, programas de rádio e televisão, entre outros, com o objetivo de fomentar e favorecer a manutenção

Raimunda Mota recebendo carinho dos bisnetos e tataranetos | Foto: Arquivo Pessoal/ Euzivado Queiroz

Abaixo apresentamos cinco dicas para comemorar a data com sua família:



1.- Ore e agradeça pela sua família

A plataforma May Feelings destacou uma vez que a família é "a melhor rede social do mundo". Por isso oferece site para que os interessados possam deixar suas orações por familiares e seres queridos.

2.- Escreva cartas/postais

Já que em muitos países se vive o confinamento para evitar a propagação da Covid-19, uma boa ideia para celebrar as famílias é escrever uma carta sobre esta data, destacando a importância de seus integrantes ou realizando, com as crianças, um desenho dela.

Em caso de não poder ocupar a tradicional forma de enviá-la por correio postal, tente enviar um correio eletrônico ou um vídeo pelos diversos aplicativos de celulares smartphone.

3.- Prepare um momento especial

Reunidos em casa tente destinar um momento especial do dia para recordar o Dia Internacional das Famílias.

Para isso podem preparar uma refeição ou uma partilha sobre lembranças especiais da vida sua família.

4.- Fotos ou objetos significativos

Nesse momento também podem escolher fotos ou objetos significativos para recordar os momentos especiais da vida da sua família.

Partilhar histórias e anedotas ou outras lembranças será de muito valor.

5.- Árvore genealógico

Em família podem confeccionar uma árvore genealógica para recordar (ou tomar conhecimento) de todos seus integrantes, inclusive os seus antepassados e rezar juntos pelo seu descanso eterno. e a melhora da unidade familiar”, acrescenta.

6- Envie um vídeo para os avós

Neste período em que eles não podem ser abraçados, é muito importante eles se sentirem amados.

Homenagem

O cuidado entre a família é, desde sempre, algo muito importante e uma fonte de carinho. Nos dias de hoje, tivemos que ressignificar as relações. Valorizamos mais ainda o valor de um sorriso e a força das palavras de amor e preocupação. Pensar no outro se tornou uma prioridade depois de cuidar de você mesmo. A Nivea está há mais de 100 anos junto as famílias do Brasil reforçando a essência do Cuidado, e neste momento destaca a importância de mais do que nunca manter um toque de carinho, mesmo que à distância.

"Assim como você, a Nivea também tem uma família, a linha azul, composta por produtos responsáveis por cuidarem além da pele. Todos eles são derivados do tradicional Nivea Creme, a latinha azul que resgata memória afetiva e se mantém presente em muitos lares até hoje", diz a Homenagem da empresa.