Ponte no Mauazinho é recuperada em antecipação da cheia em Manaus

Os trabalhos de monitoramento nas áreas de riscos continuam | Foto: Divulgação

Manaus - A recuperação da ponte do Beco do Pescador, no bairro Mauazinho, Zona Leste da cidade, foi finalizada pela Prefeitura de Manaus. A ação faz parte do planejamento da operação Cheia 2020, executada pela Defesa Civil Municipal, que teve início ainda em janeiro deste ano com o monitoramento dos 15 bairros passíveis de alagações com a subida do rio Negro.

A estrutura também vai garantir a locomoção dos moradores da região afetados no período da cheia.

De acordo com o secretário-executivo da pasta, Cláudio Belém, aproximadamente 40 metros de ponte são recuperados para o atendimento às famílias.“A ponte do Pescador estava deteriorada e precisava de alguns reparos, com uma parte que tinha de ser refeita. A Defesa Civil está trabalhando no local desde ontem e deve concluir a reconstrução necessária nesta sexta-feira, para que a comunidade possa utilizar o acesso para sair e entrar daquela localidade”, informou.

Belém também ressaltou que, apesar da previsão de cheia do rio Negro, divulgada pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), descartar a possibilidade de cota de emergência na capital amazonense, os trabalhos de monitoramento nas áreas de riscos continuam. “A Defesa Civil está fazendo a parte preventiva de acordo com a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto. A gente verificou que a cheia deve ficar abaixo da cota de emergência, porém assim mesmo a Defesa Civil está fazendo o monitoramento das áreas que poderão alagar”, afirmou.

Além de evitar alagamentos, a obra facilita a mobilidade dos moradores | Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria