Operação "Fica em Casa" fecha rua comercial no bairro Manoa

Manaus- Na manhã desta sexta-feira (15) a Polícia Militar do

Estado do Amazonas (PMAM) precisou fechar alguns estabelecimentos da rua Francisco Queiroz, no bairro Manoa, zona Norte

de Manaus. A via principal funciona como um centro comercial e possui vários serviços e lojas. O EM TEMPO flagrou no último domingo (10) um

grande fluxo de pessoas e veículos na região.

A operação "Fica em casa" foi uma

inciativa do Governo do Estado juntamente com a Prefeitura de Manaus, com o

objetivo de cumprir os decretos que proíbem aglomerações. As medidas de

segurança tomadas pelas autoridades do Amazonas, tem como intuito reduzir a propagação do coronavírus.

O secretário de segurança do Estado Louismar Bonates, explicou que a PM está atuando diariamente para garantir que as medidas de distanciamento social sejam seguidas. “Essa ação agora está sendo ampliada. Nós estávamos tendo um problema muito grande porque a gente orientava, solicitava aos comerciantes que fechassem suas lojas, aqueles que não podem estar abertos, mas eles insistiam em permanecer descumprindo o decreto e trazendo prejuízo para a saúde da nossa população”, disse Bonates.

Durante a ação da polícia, algumas lojas foram fechadas e vendedores ambulantes foram orientados irem para casa. Consumidores precisaram sair do local, afinal serviços não essenciais não podem estar abertos até o dia 31 de maio de acordo com a ampliação do decreto inicial do governo.

Flagra

No domingo (10) que foi celebrado o Dia das Mães, o Em Tempo esteve no local e identificou muitas aglomerações. Trânsito estava caótico e os pedestres andavam sem máscaras por todos os lugares. Mesmo com o decreto de isolamento os moradores não se inibiram, e continuaram andando e fazendo compras, descumprindo as medidas. O comércio estava de portas abertas, pucos estavam fechados, ninguém parecia assustado com a pandemia.

Dados

O Amazonas já registrou o

total de 17.181 casos confirmados de coronavírus. Sendo que em menos de 24h

foram contabilizados 1.365 novos casos, nesta quinta-feira (14), segundo o

boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do

Amazonas (FVS-AM).

Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

.aet-resp-img-center {width:100%; height:auto; display:block; margin-left:auto; margin-right:auto}

.aet-width-adjust {width:100%; height:auto; display:block; margin-left:auto; margin-right:auto}

#aet-info-container {width:100%; height:auto;}