Mulher é vítima de grave acidente na Zona Leste

Manaus- Uma mulher não identificada foi vítima de um grave acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (14), na avenida Grande Circular, bairro Grande Vitória (Zona Leste de Manaus). O vidro do para-brisa do veículo quebrou com a força do impacto. Não há informações sobre o paradeiro do motorista que fugiu do local.

Segundo informações de testemunhas, ela tentou atravessar a via pública quando foi atropelada por um Chevrolet Onix, de cor branca. Depois de muita espera, a vítima foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o hospital mais próximo. Segundo equipe de socorristas, ela perdeu muito sangue devido a gravidade do acidente.

Um grupo de mototaxistas que estavam no local fizeram um isolamento na área e organizaram o fluxo de veículos.