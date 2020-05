'Fogos de justiça': moradores de Manicoré celebram prisão de Rafael

O suspeito foi capturado em um casebre, dentro de uma área de mata, na cidade de Pacaraima, em Roraima | Foto: divulgação

Manicoré - No aniversário de 142 anos de emancipação, o município de Manicoré (a 332 quilômetros de Manaus), a noite desta sexta-feira (15), teve mais um motivo de comemoração: a prisão de Rafael Fernandes, o principal suspeito de matar a mulher eleita a mais bonita da cidade, a modelo Kimberly Mota, que tinha 22 anos .

Com a notícias da prisão de Rafael, na cidade de Pacaraima, no Estado de Roraima, moradores do bairro Mazzarello iluminaram o céu de Manicoré com uma queima de fogos. Conforme o 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM) que atua no município, o ato aconteceu nas proximidades da casa da mãe de Kimberly.

"São fogos de Justiça", diz uma moradora da cidade, em um vídeo divulgado nas redes sociais, que mostra o momento da rápida celebração.

Uma jovem cheia de de sonhos, veio morar na capital em busca de oportunidades. Kimberly era estudante de odontologia e tinha planos de se candidatar mais uma vez no concurso de Miss Amazonas que, em 2019, ela ficou na terceira colocação.

Nas redes sociais, a família da vítima se mostrou grata pela resposta da polícia , mas, apesar do alívio, a prisão do suspeito não vai preencher o vazio deixado na vida daqueles que "Kim", como era carinhosamente chamada pelos familiares.

Duas tias da modelo fizeram publicações em seus perfis no Facebook e se demostram felizes com a prisão de Rafael. O suspeito foi capturado em um casebre, numa invasão da cidade Pacaraima.

