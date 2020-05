Empresas do PIM doam cerca de 3 mil cestas básicas em Manaus

Manaus - As empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), seus parceiros e fornecedores entregaram, nesta sexta-feira (15), da primeira remessa de cestas básicas arrecadadas pela iniciativa para grupos culturais e pessoas em vulnerabilidade social, por conta da pandemia da Covid-19. Das quase 3 mil cestas, 260 delas foram doadas à músicos do Amazonas, por meio da Academia Amazonense de Música (AAM) e 2.644 cestas à Cáritas Arquidiocesana de Manaus, que vai atender, aproximadamente, 13 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, com as cestas que contém 20 itens doados pelas empresas que aderiram à campanha.



A entrega foi realizada respeitando as recomendações de distanciamento social, na área externa do Salão do Palácio Rio Solimões, na avenida Sete de Setembro, com a presença do presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco, que representou a coalizão de entidades e empresas do PIM, o presidente da Academia Amazonense de Música (AAM), Josenor Rocha e voluntários desta Ação. Na sede da Cáritas Diocesana, localizada na Avenida Joaquim Nabuco, o diácono Afonso Brito, secretário executivo da Cáritas, recebeu os mantimentos.

Doação da primeira remessa vai ajudas 260 músicos pela AAM e 13 mil pessoas pela Cáritas Arquidiocesana | Foto: Fabíola Abess/Cieam

O presidente do Ciam, Wilson Périco, frisou que a iniciativa tem início, mas sem previsão de fim. “É uma alegria fazer essa primeira entrega. Estamos muito felizes, mas a quantidade de pessoas que nós podemos ajudar não é suficiente para suprir a necessidade, esse trabalho vai continuar. É importante reconhecer a classe artística que, por conta de tudo isso sofre porque não está podendo exercer a arte. Aqui está a nossa colaboração com a certeza de que vamos sair de tudo isso mais forte”, disse.

O presidente da AAM, Josenor Rocha, disse que a categoria passa por um momento difícil, assim como Amazonas e o mundo. “Nós da Academia Amazonense dos Músicos estamos muito preocupados com os nossos artistas que estão passando dificuldades. Nós sabemos que tem uma gama de trabalhadores que também são autônomos, cantam na noite, nos restaurantes, nos eventos, missas e casamentos, então, eles estão vivendo de nada. Não têm vínculo empregatício. Agradecemos pela solidariedade. Não é somente a classe de músicos, mas também os atores estão recebendo as doações”, disse.

Imigrantes, indígenas e moradores de rua

O diácono Afonso Brito disse que, entre pessoas que serão beneficiadas pela doação, estão imigrantes haitianos e venezuelanos, que são atendidas em parceria com a Pastoral do Migrante de São Geraldo, e a Pastoral do Povo de Rua, com doação de cestas para a produção de marmitas para casas que atendem esta população em situação de rua, além da produção de 400 marmitas nos finais de semana para os moradores de rua.

“Também atendemos indígenas e várias populações da periferia de Manaus e grupos de economia solidária. Esses grupos vivem com pequenas produções diárias e no momento não têm como vender. Conforme os parceiros doam, podemos estender mais essa ajuda. Temos um cálculo que até o mês de julho a situação esteja bem complexa”, avaliou o secretário executivo da Cáritas.

Grupo de empresários das indústrias resolveram entrar na contra os efeitos da pandemia sobre a cidade | Foto: Fabíola Abess/Cieam

Como ajudar?

A campanha continua e as empresas e pessoas interessadas colaborar com doações de cestas básicas para a população em vulnerabilidade e Equipamentos de Proteção Individual (EPI) aos profissionais de saúde do Estado do Amazonas podem entrar em contato por meio do e-mail [email protected] ou telefones: 92 981618221/ 92 99529-3137/ 92 98227-4560.

Industrial de Manaus unida em Ação Social

O projeto #IndústriadoBem - é liderada por Federação da Indústria do Estado do Amazonas (Fieam), Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Ciam), Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) e Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), por meio de seus respectivos presidentes, Antonio Silva, Wilson Périco, Jorge Nascimento Jr. e Marcos Fermanian. Por meio delas, as indústrias se reuniram e saíram na frente na fabricação de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), álcool em gel, protótipos de respiradores e outros itens, até então importados, e hoje fabricados e doados pelo Polo Industrial de Manaus.





