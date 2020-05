Pelo sexto dia, Manaus registra queda de enterros durante pandemia

Manaus- Pelo sexto dia consecutivo, o número de óbitos registrados no sistema público da cidade foi menor que 100. A Prefeitura de Manaus informa que foram registradas um total de 71 mortes nos cemitérios administrados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Já nos particulares, ocorreram 15 enterros. Na quarta-feira (13), foram 79 sepultamentos e na quinta-feira (14), foram 70 mortes. Esse é o sexto dia consecutivo que os números de sepultamentos reduziram na capital. Nesta sexta-feira (15), foram registrados 54 sepultamentos e duas cremações.

Do total de sepultamentos e cremações no sistema público, oito foram de óbitos em domicílio e 18 usaram o serviço do SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). Entre as causas de morte, 16 pessoas tiveram no atestado a confirmação de Covid-19 e uma pessoa a suspeita da doença. Outras nove foram registradas como causa desconhecida ou indeterminada e também 13 por motivo de síndrome ou insuficiência respiratória ou ainda parada cardiorrespiratória.

O número de mortes em Manaus disparou desde o início da pandemia do novo coronavírus | Foto: Lucas Silva

Manaus registrou, até esta nesta sexta-feira (15), 1.505 mortes no mês de maio. Nos primeiros sete dias do mês, foram 829. Ou seja: de uma semana para outra, a queda foi de 27%.

O recorde de mortes em uma semana havia sido contabilizado nos últimos sete dias de abril: foram 829. Com um detalhe: a Prefeitura de Manaus, que divulga diariamente o número de óbitos, passou a incluir os dados dos cemitérios particulares apenas a partir do dia 30. Ainda, assim maio tem registrado números menores.

Casos de coronavírus no Amazonas

De acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira (15) , o Amazonas registra mais de 18 mil casos confirmados de Covid-19. Foram confirmados mais 96 óbitos pela doença, elevando para 1.331 o total de mortes causadas pelo novo coronavírus, sendo 36 óbitos nas últimas 24 horas. Somente a capital amazonense possui 9.713 casos da Covid-19, enquanto o interior tem 8.679. Até esta sexta-feira (15), 6.282 pessoas com diagnóstico estão em isolamento social ou domiciliar

Ainda de acordo com o boletim, há 537 pacientes internados, sendo 342 em leitos clínicos (61 na rede privada e 281 na rede pública) e 195 em UTI (79 na rede privada e 116 na rede pública).Há ainda outros 691 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 498 estão em leitos clínicos (135 na rede privada e 363 na rede pública) e 193 estão em UTI (54 na rede privada e 139 na rede pública).

Regras nos sepultamentos

O Decreto nº 4.801, de 11 de abril de 2020, assinado pelo Prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto, permite as seguintes regras para o velório de vítimas do vírus. Fica limitado a 10, o número de pessoas presentes à cerimônia de velório; o tempo da cerimônia não deve ultrapassar duas horas.

Aglomeração está proibida e os participantes deverão providenciar avisos recomendando o afastamento de pessoas de risco, conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS).