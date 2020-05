Wilson Lima assina acordo de cooperação com a Caixa Econômica

Manaus - O governador Wilson Lima assinou, na sexta-feira (15), um acordo de cooperação entre a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e a Caixa Econômica Federal para emissão de RG aos beneficiários do auxílio emergencial do Governo Federal, bem como do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do seguro desemprego.



Desde a última segunda-feira (11), o Governo do Estado instalou tendas em frente a sete agências da Caixa, em Manaus, onde são oferecidas orientações e emissão de RG aos beneficiários do auxílio emergencial. A partir de agora, também haverá agendamento para emissão do documento de identidade para sacar o FGTS e o seguro desemprego, evitando aglomerações. As tendas contam, ainda, com banheiros químicos para uso pela população.

Governo instalou tendas em frente a sete agências para emissão de 2ª via do RG e assistência à população | Foto: Divulgação

“Fizemos esse procedimento para auxiliar a Caixa Econômica Federal com o uso das tendas nas agências, o que em tempos de pandemia também ajuda a garantir o distanciamento social por conta do pagamento desse benefício, que tem ajudado muita gente”, afirmou o governador.



Para a secretária da Sejusc, Caroline Braz, a estratégia é importante para que ninguém perca a oportunidade de receber a verba emergencial. De acordo com ela, as pessoas que tenham problema na documentação básica são direcionadas para as tendas da Sejusc, após atendimento pela Caixa, para que seja feito o agendamento para emissão do RG.



“Na primeira semana, nós já tivemos 200 pessoas encaminhadas para esse atendimento, ou seja, nós teríamos 200 pessoas sem receber o benefício, mesmo tendo direito, por falta de documentação. Então, é o Governo do Amazonas garantindo cidadania a essa população que tanto precisa, e garantindo um tratamento humanizado nesse momento de pandemia”, disse.



A superintendente regional do banco, Maria Cláudia Sakai, também participou do ato de assinatura por meio de videoconferência. Na ocasião, ela elogiou o atendimento realizado pelos servidores da Sejusc e destacou os benefícios da atuação conjunta.

“Essa parceria é um passo muito importante para o fortalecimento da nossa relação. Ela veio justamente para cobrir essa lacuna que existia para o beneficiário, colocando mais pessoas em condições de cidadania, com atendimento adequado e em um local adequado”, comentou.



Ainda conforme a superintendente, a parceria entre os órgãos decorre principalmente da vontade que os servidores do Governo do Estado, por meio da Sejusc, têm de promover a cidadania e dar acesso aos beneficiários.

“Essa parceria com a Caixa vem celebrar esse momento dando condições a essas pessoas. Ressaltando que é a maior ação de pagamento do Brasil. São mais de 50 milhões de trabalhadores que terão acesso ao auxílio emergencial em um momento tão importante”, finalizou.

Dúvidas

O canal da Sejusc para esclarecer dúvidas da população em relação ao auxílio emergencial e agendar atendimento para emissão de 2ª via do RG funcionará pelos números (92) 98484-2147, 99377-2327 e 99263-9786, com mensagens pelo WhatsApp e ligações diretas.

Equipes estarão à disposição das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, para tirar dúvidas da população em relação ao passo a passo do cadastro. A solicitação funciona pelo site https://auxilio.caixa.gov.br ou aplicativo disponível na Google Play e App Store.



Atendimento

A capital possui 26 agências da Caixa, mas a instituição bancária informou que apenas sete estão tendo aglomeração de pessoas e, por esse motivo, as tendas foram instaladas somente nesses locais:

• Agência Leste Manauara, avenida Autaz Mirim, 9.118, bairro Jorge Teixeira, zona leste

• Agência Compensa, avenida Brasil, 2.668, bairro Compensa, zona oeste

• Agência Manôa, avenida Francisco Queiroz, 1.025, Conjunto Manôa, bairro Cidade Nova, zona norte

• Agência do Shopping Grande Circular, avenida Autaz Mirim, 6.100, 3º andar do centro comercial, bairro São José Operário, zona leste

• Agência Cidade Nova, rua Florida, 194, bairro Cidade Nova I, zona norte

• Agência Franceses, avenida Desembargador João Machado, 15, quadra 7, Alvorada, zona centro-oeste

• Agência Norte Manauara, avenida Margarita, s/nº, Nova Cidade, zona norte





*Com informações da assessoria