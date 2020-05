AM passa de 20 mil casos de Covid-19, com 9% de letalidade em Manaus

Manaus - O Amazonas ultrapassou, neste domingo (17), a marca de 20 mil casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19). Com os 651 novos casos, o Estado chegou ao total de 20.328 confirmações, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

Nesta edição do boletim, foram confirmados por exame laboratorial mais 38 óbitos pela doença, elevando para 1.413 o total de mortes, sendo 20 óbitos nas últimas 24 horas.

O boletim aponta que 6.670 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 11.663 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença.

A FVS-AM contabiliza 581 pacientes internados suspeitos, no aguardo do diagnóstico | Foto: Divulgação

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 582 pacientes internados, sendo 369 em leitos clínicos (58 na rede privada e 311 na rede pública) e 213 em UTI (88 na rede privada e 125 na rede pública).Há ainda outros 581 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico.

Desses, 417 estão em leitos clínicos (95 na rede privada e 322 na rede pública) e 164 estão em UTI (44 na rede privada e 120 na rede pública).

Municípios

Dos 20.328 casos confirmados no Amazonas, até este domingo (17), 10.407 são de Manaus (51,2%) e 9.921 do interior do Estado (48,8%).

Além da capital, 59 municípios têm casos confirmados: Manacapuru (1.468); Tefé (762); Parintins (659); Coari (618); Tabatinga (516); Santo Antônio do Içá (396); Careiro Castanho (375); Itacoatiara (368); São Gabriel da Cachoeira (343); Iranduba (333); Rio Preto da Eva (318); São Paulo de Olivença (277); Maués (272); Autazes (268); Presidente Figueiredo (245); Boca do Acre (198); Benjamin Constant (173); Amaturá (170); Tapauá (159); Carauari (147); Itapiranga (145); Anori (140) e Tonantins (122).

A lista segue com: Barcelos (111); Fonte Boa (100); Urucará (97); Barreirinha (95); Borba (95); Beruri (81); Silves (72); Novo Airão (71); Manaquiri (70); Novo Aripuanã (59); Jutaí (55); Nova Olinda do Norte (52); Maraã (51); Anamã (50); Careiro da Várzea (39); Boa Vista do Ramos(38); Eirunepé (34); Urucurituba (34); Lábrea (33); Manicoré (29); Nhamundá (28); Canutama (22); Apuí (19); São Sebastião do Uatumã (18); Caapiranga (17); e Codajás (17).

O município Humaitá tem 14 casos. Japurá tem 11 casos. Alvarães tem 10 casos. Guajará e Santa Isabel do Rio Negro têm 7 casos cada um. Uarini tem 5 casos. Atalaia do Norte tem 3 casos. Itamarati e Juruá têm 2 casos cada um. O município com apenas um caso confirmado é Pauini.

Óbitos

Entre pacientes em Manaus, até o momento, há o registro de 949 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. Os 45 municípios do interior com óbitos confirmados até o momento, num total de 464, são: Manacapuru (64); Tabatinga (46); Parintins (40); Tefé (37); Coari (35); Itacoatiara (33); Iranduba (23); Autazes (21); Maués (20); São Gabriel da Cachoeira (12); Presidente Figueiredo (11); e Benjamin Constant (10).

Abaixo de dez óbitos, a lista segue com: Borba (9); Santo Antônio do Içá (8); Tonantins (8); Rio Preto da Eva (7); Careiro Castanho (6); Barcelos (6); Manaquiri (6); Fonte Boa (5); Beruri (5); Jutaí (5); Amaturá (4); Novo Airão (4); São Paulo de Olivença (4); Tapauá (3); Itapiranga (3); Silves (3); Novo Aripuanã (3); Alvarães (3); Carauari (2); Anori (2); Urucará (2); Manicoré (2); Nova Olinda do Norte (2); Boca do Acre (1); Barreirinha (1); Maraã (1); Careiro da Várzea (1); Boa Vista do Ramos (1); Urucurituba (1); Nhamundá (1); Caapiranga (1); Codajás (1) e Santa Isabel do Rio Negro (1).

Outros 120 óbitos estão em investigação epidemiológica e 113 foram descartados para o novo coronavírus. Mais informações podem ser encontradas no portal do Governo do Amazonas e no painel Corona .





*Com informações da assessoria