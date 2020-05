Pias são entregues para população em situação de rua em Manaus

As 14 pias estão instaladas em pontos estratégicos | Foto: Divulgação

Manaus - Mais 14 pias foram instalada em locais públicos de grande circulação em Manaus, especialmente para atuar no combate e prevenção da população em situação de rua contra o novo coronavírus.

As 14 pias estão instaladas em pontos estratégicos e espaços públicos em diferentes zonas da cidade. Além das torneiras, a empresa também disponibiliza o sabão para a lavagem das mãos. A estrutura conta com acionamento da torneira pelo joelho ou com o pé, em botão localizado na parte inferior.

A iniciativa d Águas de Manaus, desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Manaus, visa atender a população no período de enfrentamento à pandemia. Por isso, a concessionária orienta os moradores da capital e frequentadores das praças a zelar pelo patrimônio público, garantindo a continuidade desse serviço gratuito.

“Essa iniciativa é um presente para os manauaras, principalmente no momento difícil que estamos enfrentando de combate a Covid. Higienizar as mãos é a principal recomendação contra o coronavírus. E todos tem o direito a ter acesso a água tratada para se prevenir da doença. Pedimos também, que a população cuide desses equipamentos e preserve o patrimônio público. Esse é um bem de todos”, afirmou o diretor-executivo da Águas de Manaus, Luiz Couto.

As pias ajudam a população de rua lavar as mãos | Foto: Divulgação

A estrutura montada é de pia com torneira e dispensador de sabão. Um cartaz informativo foi afixado com o passo a passo da higienização correta das mãos. “Nós montamos uma estrutura em que as pessoas conseguem acionar o sistema de água sem tocar efetivamente no local, fazendo a higiene das mãos sem o risco de contágio da doença”, lembrou Luiz Couto.

As 14 torneiras públicas estão instaladas nos seguintes locais: Manaus Moderna (2), Praça da Matriz (2), Praça dos Remédios (2), Praça da Saudade, Praça Chile, Praça Nossa Senhora de Nazaré, Praça da Polícia, Praça do Congresso, Rua Ferreira Pena, praça do Fórum Henoch Reis na Av. Paraíba e Sede da Águas de Manaus.

Vigilância

As primeiras pias foram instaladas no fim do mês de abril. Após atos de vandalismo e furto dos equipamentos registrados logo após a instalação, a concessionária atuou com a reposição das pias furtadas. Para minimizar a depredação das torneiras, a Águas de Manaus começou a monitorar a manutenção dos equipamentos através de rondas diárias de segurança. O Prefeito de Manaus, Arthur Neto, determinou que a Guarda Municipal também reforce a vigilância dos equipamentos. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) também solicitou o suporte da Polícia Militar.

Lavar as mãos é um dos importantes atos em combate ao coronavírus | Foto: Divulgação

A Águas de Manaus reforça que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa ou denúncia de vandalismo das pias, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP. A população também pode fazer denúncias sobre depredação e vandalismo às autoridades policiais.

Lavar as mãos

Lavar as mãos é ato reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde (MS) como um dos principais instrumentos contra epidemias. Dados mostram que o hábito pode reduzir em até 40% a contaminação por vírus e bactérias que causam doenças como gripes, resfriados, conjuntivites, viroses e o novo coronavírus.

Os vírus respiratórios se espalham pelo contato, por isso a importância da prática da higiene frequente, com a lavagem das mãos com água e sabão, a desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência, como celulares, brinquedos, maçanetas, corrimão, são indispensáveis para a proteção contra o vírus. Também é necessário evitar abraços, apertos de mãos e beijos no rosto.