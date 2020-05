Em Manaus há cerca de 85 mil portadores da Covid-19, afirma pesquisa

O alerta é para o distanciamento social em Manaus | Foto: Lucas Silva





Manaus – A afirmação foi feita na manhã desta segunda-feira (18) pelo professor e pesquisador da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Alexander Steinmetz no estudo denominado ‘Curva epidemiológica da Covid- 9 em Manaus’, durante transmissão promovida pelo Governo do Estado do Amazonas. Entre as conclusões obtidas pela equipe está a afirmativa de que 85 mil pessoas estejam como portadoras da Covid-19 somente na capital.

Esse número foi obtido por meio de estudos da curva de transmissão do vírus somente em Manaus. Com a percepção de dados divulgados pela Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas (FVS-AM) e enterros na capital, foi possível chegar a este resultado. Alexander afirma que mesmo sem a confirmação dos primeiros casos de Coronavírus no mundo, a doença já estava se espalhando.

“Pesquisas mostram que as doenças já estava se espalhando, mesmo sem casos confirmados, principalmente por conta dos assintomáticos”, explicou.

Manaus conta com apenas 40% de isolamento, o ideal é 60% | Foto: Lucas Silva

Conforme pesquisa, Manaus conta atualmente com 40% de isolamento. O ideal é acima de 60%, pois, há muitas pessoas que estão com o vírus no corpo, mas não apresentaram sintomas. O risco é ainda maior, pois, muitos continuam circulando na cidade tendo como motivo não ter sido contaminado pelo vírus. Alexander alerta: “Eu não sei se a gente pode falar de um controle se há 85 mil pessoas que são passíveis de transmitir o vírus nas próximas semanas”, disse de forma enfática.

Especialista da Ufam explica o estudo da curva de transmissão | Foto: reprodução

Em defesa do isolamento

O pesquisador defendeu a continuação do distanciamento social como medida contra o vírus. Embora as máscaras tenham contribuído significativamente para a diminuição de casos, não é o essencial para o momento.

“Quanto mais rígidas as medidas nesse momento, mais chances de sair dessa onda explosiva de contaminação. Isso ajudará a reduzir esse número de contaminados, quanto mais rígidas e adesão da população, melhor”, declarou.

O estudo aponta que de 10% a 15% da população de Manaus já foi contaminada e que infecções diminuem lentamente. A recomendação feita pela pesquisa é que haja a continuidade e fortalecimento de medidas de distanciamento social; e o uso de máscaras por toda a população.

Sobre o estudo

O especialista explica que a pesquisa foi dividida em dois grupos com duas metodologias. Ele afirma que as uniões das duas metodologias resultaram em dados robustos e que se complementam. Um grupo se baseou nos dados da FVS e outros óbitos e sepultamentos no portal da transparência registro civil e prefeitura de Manaus.

Metodologia 1: Foram avaliados e cruzados 1700 casos até 20 de abril com primeiros sintomas, data de internação e tempo de recuperação.

Metodologia 2- Dados de sepultamento (com o atraso de uma semana), dados de letalidade por infecção, suposição de exposição ao vírus até a ocorrência do óbito.

Participantes da pesquisa: Alexandre Celestino Leite Almeida (DEMF-UFSJ), Celso Rômulo Barbosa Cabral (DE-UFAM), Diego da Silva Souza (DE-UFAM), Jeremias da Silva Leão (DE-UFAM), José Justino da Costa (DE-UFAM), Luiz Duczmal (DE- UFMG), Max Sousa de Lima (DE- UFAM), Sandro Barbosa Bitar (DM- UFAM), Silvia Dias de Souza (DM-UFAM), Alexander Steinmetz (DM-UFAM).

Assista ao Web TV News na Web TV Em Tempo:



Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

>