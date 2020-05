Drive-thru no Sumaúma Park Shopping inicia nesta terça-feira (19)

Antes de adotar o drive-thru, o shopping já vinha intensificando o sistema de delivery, em que os clientes compram pela internet e recebem produtos em casa | Foto: Reprodução

Manaus - Para garantir mais comodidade aos clientes e agilidade nas compras, o Sumaúma Park Shopping inicia nesta terça-feira (19), das 12h às 18h, o serviço de drive-thru, que permite ao cliente comprar pelo site, redes sociais e whatsapp das lojas e retirar os produtos em uma área reservada no shopping, sem ter que sair do carro.

O acesso ao drive-thru, pela Avenida Noel Nutels (Cidade Nova), conta com uma estrutura montada no 1º subsolo do shopping, logo após os elevadores e o aquário de escadas rolantes. Com o espaço devidamente sinalizado, o cliente chega aos stands, que se diferem por cores para representar cada grupo de lojas do Sumaúma. Portanto, no ato da compra (via whatsapp e redes sociais), o cliente marca um horário com o lojista para retirada do produto no stand com a numeração e a cor indicada.

Quanto ao pagamento, os lojistas recomendam a compra on-line, caso não seja possível, deve ser feita com cartão de crédito ou débito no drive-thru. Vale ressaltar que não será permitido o pagamento em dinheiro no local, nem o acesso de motos.

Já nos stands, apenas um funcionário de cada loja estará atuando, devidamente equipado com máscara, luvas e álcool gel disponível também aos clientes.

“O serviço de drive-thru segue a determinação do decreto governamental em criar pontos de coleta de compras nos shoppings de Manaus e, sabemos o quanto isso é importante, zelar pela saúde das pessoas. O novo serviço permite a satisfação dos nossos clientes e aquece as vendas dos lojistas”, disse a gerente de marketing do Sumaúma, Laura Palhares.

Sumalivery, o delivery do Sumaúma

Antes de adotar o drive-thru, o shopping já vinha intensificando do sistema de delivery, em que os clientes compram pela internet e recebem seus produtos em casa. Por meio das redes sociais do Sumaúma, o cliente encontra as lojas participantes e os contatos de whashapp, facilitando a compra. Mais de 60 lojas aderiam ao Sumalivery.

“O novo canal de vendas tem se mostrado eficaz. Veio para ficar e, mesmo após a reabertura das lojas, os novos hábitos farão parte da rotina do Sumaúma”, finaliza Laura.

*Com informações da assessoria