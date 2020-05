Desaparecido há 3 dias, corpo de homem é encontrado no Mauazinho

O homem estava desaparecido há 3 dias | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 25 anos foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (19), na Praia do Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. A vítima estava desaparecida desde o último domingo (17).

As equipes de mergulho do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) realizavam buscas no local e encontraram o cadáver nesta manhã. O corpo está sendo levado para o pelotão fluvial, localizado na avenida Sete de Setembro, no Centro.

A equipe retirou o corpo da água na manhã desta terça-feira (19) | Foto: Divulgação

O subtenente Liberato, do Pelotão Fluvial do Corpo de Bombeiros, informou que o corpo será entregue ao Instituto Médico Legal (IML). A família do homem também já foi informada que o corpo foi encontrado.