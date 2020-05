Hospitais de Parintins recebem doação de kits de EPI’s da Fametro

Manaus - Os Hospitais Jofre Matos Cohen e Padre Colombo, localizados no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), receberam nesta terça-feira (19) a doação, feita pelo Centro Universitário Fametro, de 200 kits de equipamentos de proteção individual (EPI’s). As doações são direcionadas aos profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente do combate ao coronavírus.

A Fametro completa um ano de atuação em Parintins no próximo mês. Ao todo, a instituição está doando 2.500 kits de EPI’s a hospitais de Manaus e de seis municípios do interior do Amazonas onde possui unidades de ensino. Os kits são compostos por macacão de proteção, máscaras, protetor facial, luvas, touca e propé (equipamento para proteção dos sapatos).Em Parintins, as doações foram entregues pela coordenadora de ensino da Fametro na cidade, Larina Garcia Cardoso, ao secretário de saúde do município, Clerton Rodrigues. Acompanharam a entrega, também, a diretora do Hospital Jofre Matos Cohen, Joseane Mascarenhas, e o diretor do Hospital Padre Colombo, Alberto Figueiredo.

Lanira ressaltou que a instituição tem buscado, desde o início da pandemia, dar a sua contribuição no combate à doença. “Com muita sensibilidade o presidente da Fametro, Wellington Lins tem colocado a instituição à disposição da sociedade, ajudando e contribuindo para que esse momento difícil seja enfrentado da melhor maneira possível ”, afirmou.

Em nome do prefeito de Parintins, Bi Garcia, o secretário de saúde Clerton Rodrigues agradeceu a doação que, segundo ele, é de grande importância para os profissionais que estão atuando no combate à doença. “Parcerias como essa com a Fametro só fortalecem nosso sistema de saúde e oferecem mais segurança para que os profissionais possam trabalhar, cuidando da população”, destacou.

Nas próximas semanas, está prevista a entrega de kits para Tabatinga, Tefé, Coari, Itacoatiara e Manacapuru. Em Manaus, a Fametro já doou 800 kits para os Serviços de Pronto Atendimentos (SPAs) do São Raimundo e do Galileia.

Apoio aos empreendedores

Outra frente de atuação da Fametro durante a pandemia tem sido o apoio aos empreendedores. Para a confecção dos itens que fazem parte dos kits que estão sendo doados, a instituição contratou os serviços de costureiras de vários bairros da cidade. Dessa forma, a Fametro contribui, também, para o funcionamento desses pequenos negócios.

Entre as costureiras que estão confeccionando os kits está Idalmira Bruno. Ela conta que abriu o ateliê de costura há poucos meses, junto com a mãe, mas logo depois iniciou a pandemia. “De uma hora para outra vi o número de encomendas reduzir. Os pedidos da Fametro para a produção dos macacões chegou em excelente momento e ajudou o meu negócio a continuar funcionando”, relatou.

Para atender os pedidos da Fametro e de outras empresas, Idalmira precisou ampliar a capacidade de produção, contratando novas costureiras. Atualmente, são cinco trabalhando. “Além de ser uma forma de manter a renda, o nosso trabalho tem sido importante para garantir a proteção dos profissionais de saúde que estão atuando no combate à doença”, frisou.

*Com informações da Assessoria