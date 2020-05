Grupo faz doações no valor equivalente a quase R$ 500 mil, no AM

Manaus - Mobilizado cada vez mais na luta contra a Covid-19, o Grupo Simões tem buscado trabalhar em parceria com órgãos governamentais e de saúde dos Estados onde atua para aliviar o impacto da doença na população. Até o momento, as doações do grupo já ultrapassaram o valor total de R$ 490 mil.

Entre as ações, está a distribuição de 24.600 unidades de refrigerantes em lata para profissionais de saúde que atuam nos hospitais de referência no Amazonas, Roraima e Pará. Na capital amazonense, o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto recebeu mil unidades de óculos de proteção para os profissionais que atuam na assistência aos pacientes com Coronavírus.

A empresa doou 21 mil garrafas Pet para armazenamento de 9 mil litros de álcool 70%. E, mais de 300 bombonas foram entregues para armazenamento de álcool em gel produzido pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Universidade Estadual do Amazonas (UEA).

O Grupo Simões também realizou a doação de quase um milhão de unidades de água para o enfrentamento à pandemia pelo Governo do Pará. Além disso, a empresa também doou duas toneladas de alimentos para a população paraense mais carente. E as ações não param. O Grupo, em parceria com a Coca-Cola, já programa a entrega de 8 caminhões de água para distribuir em vários Estados de atuação.

*Com informações da Assessoria