Moradores do bairro Tancredo Neves estão sem água há mais de 24h

Manaus- Sem água, com medo e indignados, os moradores da Rua Buriti, no bairro Tancredo Neves (Zona Leste de Manaus) entraram em contato com o EM TEMPO para fazer a denúncia. Sem condições de fazer comida ou lavar as mãos, os populares têm usado água potável para tomar banho e realizar tarefas comuns. De acordo com o vendedor Gustavo Dias, o serviço de abastecimento de água tem falhado na comunidade.

“Nunca tivemos problemas com água aqui no bairro. Tinha que dar problema justo no período de enfrentamento ao novo coronavírus? Moramos eu e minha esposa. Prefiro ficar sem energia, mas sem água não tem condições. Precisamos usar o banheiro, cozinhar, limpar a casa e tomar banho. Tudo envolve água. Estou gastando o que não tenho para comprar garrafão de água”, disse o vendedor.

Juliana Lima que é vizinha de Gustavo, trabalha como operadora de caixa em um supermercado. Ela precisa sair todos os dias, pois, faz parte do grupo de pessoas que trabalha com serviços essenciais. Juliana resolveu morar no bairro por ser mais perto do trabalho, porém, para ela a questão da água sempre foi um problema.

A água potável tem sido usada para a realização de afazeres domésticos | Foto: Divulgação

“Antes eu morava de aluguel no Nova Cidade, saí de lá porque era longe do meu serviço e por não ter água em casa todos os dias. Chego no Tancredo, estou passando pela mesma coisa sem condições. Tenho que sair, preciso lavar minha farda quando chego do trabalho todos os dias. Com a Covid-19 dupliquei os cuidados em casa, mas agora não posso fazer nada sem água”, contou a operadora do caixa.

Questionados pelo portal se já fizeram denúncias junto a concessionária, os dois entrevistados afirmaram que não conseguem entrar em contato com a empresa.

Posicionamento da Águas de Manaus

A Águas de Manaus informou que uma equipe da concessionária está realizando uma pesquisa de vazamento não-visível, na tarde desta terça-feira (19), para identificar o motivo da oscilação do abastecimento de água no bairro Tancredo Neves. Para minimizar os impactos aos moradores, a concessionária está atuando com o envio de carro-pipa para as áreas mais críticas do bairro.