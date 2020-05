BIC doa cápsulas Vanessa para tratamento de pacientes em Manaus

Manaus - A BIC, líder mundial em artigos de papelaria, isqueiros e barbeadores, está fazendo uma nova doação de equipamento de proteção individual (EPI) para profissionais da saúde em Manaus, uma das regiões do Brasil mais afetadas pela pandemia, para combater a escassez de equipamentos essenciais no combate à COVID-19.

A fábrica da BIC em Manaus produziu e doou 50 cápsulas Vanessa para tratamento respiratório. Batizado com este nome em homenagem à uma paciente que foi tratada com o novo equipamento e recuperada, funciona como um involucro de ventilação não invasivo, produzido com uma estrutura leve e resistente feita de tubos de PVC. O dispositivo é coberto com um filme de vinil transparente para melhor visualização do paciente e evitar o contágio.

A BIC também doou mais 10 mil máscaras de proteção facial, totalizando 20 mil unidades entregues à Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. No início de março, a empresa adaptou a linha de produção de sua fábrica de isqueiros em Manaus para produzir protetores faciais para profissionais da saúde, em parceria com a IMPRAM (Impressora Amazonense Ltda), que fabricou a alça ajustada ao suporte do visor.

"Na BIC, temos orgulho de continuar apoiando nossas comunidades locais e as pessoas em tratamento ou trabalhando no combate ao vírus", disse Olivier Debruyn, Gerente Geral da BIC Brasil. "A necessidade de EPIs aumentou significativamente e é essencial que as empresas continuem fazendo contribuições significativas para proporcionar um alívio durante este período".

*Com informações da Assessoria