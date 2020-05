Academy Talk da Samsung Ocean vai oferecer palestras de tecnologia

s cursos são ministrados por professores da USP e UEA | Foto: Joelma Sanmelo/ASCOM UEA

Manaus - A segunda onda do Samsung Ocean apresenta mais uma novidade nesta semana: a estreia da sessão “Ocean Academy Talk”. E a primeira das palestras do programa tem como assunto a importância da ciência e da tecnologia no combate à Covid-19. A discussão foi baseada em material elaborado por pesquisadores e professores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e acontece na próxima quinta-feira (21), às 21h (horário de Brasília). As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no link www.oceanbrasil.com/online ou pelo aplicativo Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

O resultado dessas pesquisas está reunido na Nota Técnica “Esforços da Ciência de Dados no Combate a Covid-19, Recursos, Chamados à Ação e Desafios”, produzido no Laboratório de Sistemas Inteligentes e do Grupo de Pesquisa em Sistemas Inteligentes da UEA, em parceria com o Samsung Ocean Center de Manaus. Os professores envolvidos no projeto participarão do “Ocean Academy Talk” para fornecer detalhes do estudo para profissionais de saúde, tecnologia e demais interessados.

“Pensamos em estimular estudantes, entusiastas, técnicos, docentes e pesquisadores a utilizar o corpo de conhecimento da Ciência de Dados para colaborar no entendimento do atual momento que passa a sociedade”, complementa a professora doutora Elloá Guedes, que assina a Nota Técnica ao lado de Carlos Maurício Figueiredo e Tiago de Melo, também professores doutores e pesquisadores do Ocean. Eles apresentarão a palestra por videoconferência em um link fornecido exclusivamente aos inscritos.

A segunda onda do Samsung Ocean começou com cursos em 7 de maio e já abordou, por exemplo, temas como realidade aumentada, inteligência artificial, internet das coisas e desenvolvimento de jogos. A agenda continua até o dia 29 deste mês, com opções voltadas para Bixby, a assistente de voz da Samsung, indústria 4.0, análise de dados e financiamento de startups.

“O ‘Academy Talk’ é mais uma das etapas do Samsung Ocean para este período de migração para o mundo online. Começamos com cursos mais teóricos, iniciamos agora debates e discussões sobre a importância da tecnologia e da inovação para as demandas da sociedade e, em breve, disponibilizaremos workshops com atividades mais práticas”, afirmou Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

As inscrições para os cursos estão abertas no site www.oceanbrasil.com e no aplicativo Samsung Ocean. O cronograma atualizado das atividades está listado abaixo. Os cursos são ministrados por professores da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e dão direito a certificados de participação.

Programação dos cursos no horário de Brasília:

19/5 – 17h

Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface

20/5 – 11h

Fundamentos da Análise de Dados

20/5 – 18h

Fundamentos da Indústria 4.0

21/5 – 21h

1º “Ocean Academy Talk”: “Esforços da Ciência de Dados no Combate a COVID-19 – Recursos, Chamados à Ação e Desafios”

26/5 – 17h

Assistente Virtual de Voz em Bixby – Trazendo Inteligência à Interface

27/5 – 17h

Introdução à Ciência de Dados com Orange Canvas

28/5 – 14h

Utilizando ambientes digitais para a criação de produtos, serviços e empreendimentos

29/5 – 11h

As Startups e os Mecanismos de Financiamento

29/5 – 19h

Fundamentos de Realidade Virtual e Realidade Aumentada

29/5 – 19h30

Introdução ao Tizen

Sobre o Samsung Ocean

O Samsung Ocean é uma iniciativa da Samsung no Brasil que oferece capacitação tecnológica à comunidade e fomenta a criação de empresas de base tecnológica (startups). Com instalações modernas, o programa oferece gratuitamente treinamentos técnicos combinados com temas relacionados à usabilidade e ao empreendedorismo, além do contato com especialistas da empresa e do mercado. Mais de 71 mil pessoas já passaram pelo Samsung Ocean e cerca de 3.300 sessões de treinamentos, workshops e eventos foram realizados pela iniciativa.





Com informações da assessoria