Postos de vacinação contra Influenza serão mantidos até dia 5 de junho

Manaus - A Prefeitura de Manaus alerta que até dia 5 de junho manterá 57 postos de vacinação com ações da Campanha Nacional contra a Influenza. A campanha foi iniciada no dia 23 de março e já imunizou 252.812 pessoas.

Além da vacinação em domicílio para idosos a partir de 60 anos, a vacina está disponível nos postos para pessoas com deficiência, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores da saúde, professores, adultos na faixa etária de 55 a 59 anos, crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, mães no pós-parto até 45 dias (puérperas), portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança e salvamento na ativa, e caminhoneiros.

A diretora do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (Devae/Semsa), enfermeira Marinélia Ferreira, explica que a campanha este ano tem sido executada em diferentes estratégias e fases, considerando a necessidade de reduzir risco de disseminação da Covid-19, com vacina de idosos em domicílio e por meio de drive-thru, e inclusão de novos grupos prioritários.

“Os profissionais de transporte coletivo e caminhoneiros foram incluídos na campanha este ano porque atuam em serviços essenciais e pelo maior risco de exposição à Covid-19. Os grupos de pessoas com deficiência e adultos de 55 a 59 anos também foram inseridos na campanha, de acordo com orientação do Ministério da Saúde, que define os grupos prioritários a partir do grau de risco de cada público para o agravamento e morte por causa da Influenza, além do alto nível de exposição ao vírus, como é o caso de trabalhadores da saúde”, explica a diretora.

Estratégia

Na atual fase da campanha, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estabeleceu um cronograma de atendimento para reduzir o risco de aglomeração nas unidades de saúde, de acordo com o mês de nascimento. Pessoas que nasceram nos meses de janeiro, fevereiro e março devem procurar um posto de vacinação nas segundas-feiras; pessoas nascidas em abril e maio podem procurar a unidade de saúde nas terças-feiras; em junho e julho nas quartas-feiras; agosto e setembro nas quintas-feiras; e outubro, novembro e dezembro nas sextas-feiras, seguindo até a finalização da campanha.

Ao comparecer ao posto de vacina, os adultos dos grupos prioritários precisam apresentar documento de identidade com foto e documentos como crachá e contracheque que comprovem o exercício profissional, como é o caso de professores e profissionais de saúde, e CNH (C, D e E) para caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo. Na vacinação de crianças, pais e responsáveis devem apresentar, preferencialmente, o cartão de vacina.

A lista com os 57 postos de vacina contra a influenza pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), o que inclui o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Coroado (CDCC). A Semsa ainda mantém no Parque Municipal do Idoso, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, um posto para vacinação no horário das 9h às 16h. No shopping Phelippe Daou também há um posto de vacinação funcionando das 9h às 16h.

Calendário para vacinação contra Influenza:

