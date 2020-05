Casos confirmados de Covid-19 no interior ultrapassam os de Manaus

Manaus - O Amazonas registrou mais 1.572 novos casos, ontem (20), totalizando 23.704 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). O que chamou a atenção foi a ultrapassagem do número de casos pelos municípios do interior do Estado. Até então, Manaus possuía um número maior que toda a quantidade de infectados das outras 59 cidades com casos confirmados.

Dos 23.704 casos confirmados no Amazonas, 11.643 são de Manaus (49,12%) e 12.061 do interior do estado (50,88%). Além da capital, os seis municípios com maior número de doentes s;ao: Manacapuru (1.602); Tefé (937); Coari (899); Parintins (750); Tabatinga (564) e Santo Antônio do Içá (500).

Mortes

Foram confirmados por exame laboratorial mais 70 óbitos pela doença, elevando para 1.561 o total de mortes. Um total de 30 óbitos ocorreu nas últimas 24 horas. Foram registrados 11 óbitos domiciliares, 67 sepultamentos e uma cremação.

Curados

O boletim aponta que 3.243 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 18.348 pessoas já passaram pelo período de quarentena (14 dias) e se recuperaram da doença. Os casos negativos para Covid-19 somam 29.788, sendo 20.726 em Manaus e 9.062 no interior do estado.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 552 pacientes internados, sendo 324 em leitos clínicos (42 na rede privada e 282 na rede pública) e 228 em UTI (84 na rede privada e 144 na rede pública).

*Com informações da assessoria