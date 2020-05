Motociclista fica ferido ao colidir em carro na avenida das Flores

vítima não apresentava nenhuma fratura, ela foi levada para o SPA Galileia | Foto: Divulgação

Manaus - Um motociclista de 47 anos ficou ferido ao sofrer um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira (20). A vítima colidiu sua moto contra um carro de passeio, na avenida das Flores, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas informaram que a vítima havia passado da entrada de um retorno, quando tentou fazer uma manobra irregular e acabou sendo atingida pelo veículo. O motorista do carro, com a intensão de não causar outros danos na pista, jogou o automóvel para o canteiro central da via.

O motociclista ficou jogado na avenida até a chegada de uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Policiais militares da Rocam e agentes do Manaustrans fizeram o controle do fluxos de veículos na região do acidente.

Carro foi parar no canteiro central da avenida | Foto: Divulgação

A vítima não apresentava nenhuma fratura. Ela foi encaminhada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia. O carro envolvido no acidente foi retirado do meio-fio com o auxílio de um caminhão plataforma.