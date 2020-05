Alunos criam ‘Corrente do bem’ para doação de alimentos em Manaus

| Foto: reprodução

Manaus – A onda de solidariedade é apenas uma das boas notícias que temos ultimamente na pandemia. Um grupo de seis acadêmicos de psicologia de Manaus resolveram unir forças para adquirir alimentos e realizarem doações para famílias durante este período.

Kamila Nascimento, Hayara Cristina, Dhayna Costa, Reginaldo Gonçalves, Rafael Silva e Reld Kátia fazem parte da corrente de solidariedade. Eles formam uma comissão de frente da ação, que teve início em março deste ano.

As identidades das famílias beneficiadas são preservadas | Foto: reprodução

A estudante Kamila teve a ideia e compartilhou em um grupo da faculdade. A partir daí, o projeto busca arrecadar o maior número de alimentos possíveis para ajudar famílias. O que começou como ajuda na vizinhança ganhou outras proporções e hoje a equipe já ampliou a meta de arrecadação e doação de cestas básicas para um número maior de famílias.

A primeira entrega de alimentos do grupo aconteceu no último dia 15 de maio. “Desde já agradecemos as pessoas que contribuíram com qualquer ajuda. Em primeiro lugar, aos professores que nos apoiam e estão conosco nessa caminhada. Agradecemos também a uma senhora do bairro Nova Conquista pelas doações de máscaras, que também foram distribuídas”, disse uma das participantes do projeto.

O projeto continua em Manaus | Foto: reprodução

A Hayara Cristina, uma das participantes do grupo, afirma que houve dificuldades no início, mas que foram contornadas com a força de vontade do grupo em ajudar.

“A princípio estávamos coletando os alimentos nas residências, porém encontramos algumas dificuldades devido à locomoção e gastos com gasolina. Então, adotamos a 'Vakinha Online' e depósitos em diversas contas bancárias. Todo o valor arrecadado é destinado para a compra de cestas básicas, incluindo produtos de higiene pessoal” ressaltou.

Para quem deseja doar e contribuir com o projeto, pode doar por meio das contas bancárias ou entrar em contato com os números: (92) 98136 5006 ou (92) 98239 1126.

| Foto:

