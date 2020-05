Grupo realiza entrega de 'Cesta Emergencial' para famílias em Manaus

O grupo há cinco anos se reúne para ajudar famílias carentes de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus – Solidariedade e atenção ao próximo são algumas das boas ações durante a pandemia. O grupo “Mudadores de rua” é um exemplo de que a união faz a diferença quando o momento é de ajudar. A equipe faz entrega de cestas básicas de alimentos para famílias carentes em Manaus.

Um dos idealizadores do projeto, Magno Correa disse que o projeto começou em 2015 com a entrega de cachorros-quentes pela cidade e deram continuidade com o projeto semanalmente. As ações continuaram e o projeto só cresceu.

O projeto conta hoje com mais de 600 voluntários em ações de grande porte a cada mês. Em maio acontece a entrega do “Cesta Emergencial” com alimentos, máscaras e produtos de higiene.

"Nossa meta sempre será: quanto mais, melhor". O grupo já contabiliza a entrega de 525 cestas básicas, um total de 775 kg de alimentos e 5 toneladas de produtos.

O grupo não se intitula como Organização não-governamental (ONG) e não possui vínculos com igrejas, empresas ou políticos. Magno afirma que todas as ações realizadas pelo grupo só são possíveis, pois, voluntários e amigos doam os materiais necessários para a composição das cestas.

Para entrar em contato, basta acessar as redes sociais do projeto: @mudadoresderua/ Telefone (92) 98455 2222 ou basta doar em uma das contas disponíveis pelo grupo.

“A nossa única finalidade é levar ajuda e amor para aqueles que precisam. Aliás, não há recompensa melhor que mudar a vida de nossos irmãos necessitados. Também fazemos compras em supermercados de pequeno porte, que ficam nos bairros, com o objetivo de incentivar que eles fiquem abertos e mantenham o emprego dos seus funcionários”, finalizou.

