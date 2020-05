Projeto 'Pingos de Luz': deixe alguém feliz hoje! Faça a sua doação

Manaus- O Amazonas é um dos epicentros da pandemia do novo coronavírus e, na última quarta-feira (19), o Estado registrou recorde casos confirmados da Covid-19. Pensando nisso, Rebeca Bentes criou o projeto "Pingos de Luz", que tem como objetivo arrecadar cestas básicas, produtos higiênicos, roupas ou qualquer outra ajuda. Tudo será destinado às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, comunidades, hospitais e casas de apoio.

O projeto tem ajudado diversas pessoas carentes nesse período de pandemia | Foto: Divulgação

"Vamos compartilhar e incentivar o maior número de pessoas a agirem com solidariedade, com amor ao próximo e assim buscar formar um mundo diferente e mais justo para todos. Existem pessoas muito necessitadas de carinho, atenção, compreensão e até respeito. E toda essa luta pela solidariedade é para tentar fazer isso mais presente na vida de todos, pois isso é que é felicidade. Tem muita gente nas ruas, hospitais, e até mesmo em casa esperando por um ato de bondade. Deixe alguém feliz hoje," disse Rebeca Bentes.

Diariamente são realizadas diversas ações, como entrega de cestas básicas para famílias carentes e produções de sopas para moradores de rua. Todo esse trabalho é feito pela equipe de voluntários, entre eles irmãos, primos e amigos de Rebeca, que se dividem nas tarefas de compras de produtos até às entregas de cestas básicas. .

Todo esse trabalho é feito pela equipe de voluntários | Foto: Divulgação

"Eu realmente nunca imaginaria que um projeto, que nasceu no meu coração, pudesse tomar essa proporção e ajudar tantas pessoas como hoje. Sou realmente muito grata por todos que têm ajudado, seja trabalhando, divulgando ou doando. Ainda existem muitas pessoas que necessitam de ajuda e precisamos de doação, para continuarmos a levar amor, por meio de alimentos, para quem mais precisa", completou Rebeca Bentes.

Doações

Apesar de pouco tempo, o projeto Pingo de Luz tem ajudado diversas pessoas carentes nesse período de pandemia. Hoje, a página já conta com mais de 600 seguidores no Instagram. Para ajudar com doações, estas básicas, produtos higiênicos, roupas ou qualquer outra ajuda., entre em contato pela página no Instagram: @piingosdeluz