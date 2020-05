Prefeitura de Amaturá recebe treinamento de combate à Covid-19

A Prefeitura de Amaturá e demais municípios, estarão utilizando o mesmo procedimento adotado no hospital Samel e no Hospital de campanha de Manaus | Foto: Divulgação

Santo Antônio do Iça - A prefeitura de Amaturá recebeu ontem (20) em Santo Antônio do Içá, o protocolo Clínico utilizado pelo Hopital Samel, que tem sido grande referência no tratamento da Covid-19 em Manaus, e que estão na gestão do hospital de campanha da Prefeitura de Manaus.

Através de articulação do Prefeito Joaquim Corado de Amaturá e demais municípios do Alto Solimões, como São Paulo de Olivença, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Iça e Tonantins, foi possível adquirir este protocolo sem nenhum custo para as prefeituras, e ainda foram doados equipamentos e 20 cápsulas Vanessa para os Municípios.

A Prefeitura de Amaturá e demais municípios, estarão utilizando o mesmo procedimento adotado no hospital Samel e no Hospital de campanha de Manaus, procedimentos estes, que estão dando resultados positivos e significativos, e agora os profissionais da saúde do interior estão ainda mais capacitados e equipados para continuar na luta contra o coronavírus.

Isso representa uma importante conquista, especialmente para o Município de Amaturá que a cada dia tem buscado avançar ainda mais no combate do vírus, e agora foi dado um grande passo nesse objetivo.

O Prefeito de Amaturá, Joaquim corado, aproveitou o evento e agradeceu a dedicação da equipe Samel, Instituto Transire e ao Prefeito de Manaus, Arthur Neto, que disponibilizou sua equipe para repassar este protocolo, para as prefeituras.

*Com informações da assessoria