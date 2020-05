Justiça é contra translado de menor infrator para Manaus na pandemia

A decisão da Justiça na capital levou em conta a situação emergencial de saúde e o grande risco de contágio dentro de centros socioeducativos, que no momento se concentram na capital | Foto: Divulgação/DPEAM

Manaus – A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) no Polo do Madeira, com sede em Humaitá, ingressou com pedidos de Habeas Corpus (HC) nesta quarta-feira (20) contra a internação e transferência de dois adolescentes de Manicoré para Manaus durante o período de pandemia de Covid-19.

A decisão da Justiça na capital levou em conta a situação emergencial de saúde e o grande risco de contágio dentro de centros socioeducativos, que no momento se concentram na capital.

Nos pedidos assinados pela defensora pública Gabriela Andrade, determina no limiar o alvará de soltura, suspensão do mandado de apreensão e acompanhamento do Conselho Tutelar para os adolescentes. Segundo a defensora, a decisão também viola diversos dispositivos legais.

“Estamos levando em conta a desproporcionalidade de mandar um adolescente de Manicoré para Manaus no meio de uma pandemia, ainda mais por delitos sem violência ou grave ameaça”, avalia a defensora Gabriela Andrade.

A defensora Gabriela Andrade também chama atenção para a avaliação de que a decisão de que haja internação imediata de adolescentes é mais gravosa do que no caso dos adultos, em que há o direito a recorrer em liberdade em regra.

“O sistema socioeducativo é muitas vezes ignorado nas discussões sobre privação de liberdade, quando deveria haver uma proteção ainda maior em relação aos adolescentes, sobretudo considerando o caos pandemiológico em que nos encontramos. Corriqueiramente há decretação de internação para adolescentes em situações que, em casos semelhantes, jamais haveria privação de liberdade para um adulto”, concluiu.

