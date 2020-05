Cinco municípios do AM aderem ao Lockdown contra a Covid-19

O interior passou a capital em número de casos de Covid-19 | Foto: Lucas Silva

Manaus - Cinco cidades do interior do Amazonas estão em lockdown, as medidas são para evitar o aumento dos casos de coronavírus. Silves, Tefé, Barreirinha, São Gabriel da Cachoeira e Novo Airão aderiram ao fechamento total dos comércios não essenciais e o controle da circulação de pessoas nas ruas das cidades.

Segundo boletim divulgado pela Fundação de Vigilância e Saúde nesta quarta-feira (20), Tefé conta com 937 casos, Silves com 87, São Gabriel da Cachoeira com 455, Barreirinha com 122 e Novo Airão com 74 pessoas contaminadas pelo novo Coronavírus. Somando os quatro municípios houveram 67 óbitos confirmados.

Em Silves, a reunião com as instituições que compõem a Linha de frente no enfrentamento ao COVID-19, decretou ‘lockdown’ no município de Silves, por 10 dias. De acordo com o decreto, o ‘lockdown’ será aplicado no município no horário das 15h até 06h do dia seguinte.

A ação abrange os comércios, pedestres, trânsito, estabelecimentos comerciais, instituições financeiras e lotéricas. Poderão transitar, apenas os funcionários e instituições que estão diretamente atuando em Combate os Covid-19.

Silves saiu do ranking das cidades com maior mortalidade da doença no estado | Foto: reprodução G1

Em Tefé, o prefeito Normando Bessa assinou um decreto que estabelece as medidas preventivas e restritivas a serem aplicadas no Município de Tefé, em virtude da COVID-19; dispõe sobre a prorrogação de suspensão da venda de bebidas alcoólicas, e dá outras providências.

O documento estipula também que continuará em vigor por mais sete dias o Lockdown na cidade, com o objetivo de evitar a circulação e aglomeração de pessoas nas vias públicas, além dos estabelecimentos comerciais e Instituições Bancárias e lotéricas, a contar do dia 16 do corrente mês, entre às 15h e 6h da manhã do dia seguinte.

O prefeito de Tefé, Normando Bessa prorrogou o lockdown e proibiu a venda de bebidas alcoólicas | Foto: reprodução

Em Barreirinha, além do Lockdown, há a ajuda com os “Vale Cards” referentes ao programa “Apoio Cidadão”, ação social de responsabilidade do governo do Estado, que durante a pandemia do novo Coronavírus. O pagamento será no valor de R$ 200 para famílias de baixa renda, no período de três meses. O cartão é exclusivo para a compra de alimentos na rede de mercados e supermercados locais.

As medidas têm o objetivo achatar a curva, referente aos casos confirmados da Covid-19 no município. Além disso, é voltada para evitar que o sistema de saúde municipal entre em colapso, por não ter a estrutura clínica que os grandes centros urbanos possuem

A Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira prorrogou por mais 10 dias a medida de Lockdown. O comércio essencial está autorizado a funcionar das 6h às 15h. As pessoas podem transitar pelas vias da cidade, somente em caso de necessidade, também nesse mesmo horário. A redução do período de abertura do comércio chegou a ser discutida, mas chegou-se à conclusão que um horário mais restrito poderia gerar aglomeração nos estabelecimentos.

Ajuda foi enviada para comunidades indígenas de São Gabriel da Cachoeira | Foto: Divulgação

Algumas das comunidades já possuem casos suspeitos e procurando restabelecer o bem-estar de todos, a Prefeitura doou à DSEI do Alto Rio Negro, 200 testes rápidos que possibilitam o diagnóstico do vírus, considerando que a descoberta do quadro em seu estágio brando, facilita o processo de recuperação dos infectados.

Além das ações, está ocorrendo a pulverização de locais que possuem um alto fluxo de pessoas. As medidas sanitárias são necessárias para que a proliferação do COVID-19 por contato em superfícies não ocorra.

Assista ao Web TV News na Web TV Em Tempo:



Confira dicas de prevenção ao coronavírus:

>