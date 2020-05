Encontro "Lixo Zero" será realizado pela segunda vez em Manaus

Manaus - Pelo segundo ano consecutivo, Manaus receberá o “2º Encontro Municipal Lixo Zero de Melhores Práticas”, o evento acontece nos dias 26, 27 e 28 deste mês e irá reunir as principais autoridades, órgãos, empresas e entidades que atuam na área, para discutir o tema e os projetos que estão sendo executados na capital amazonense. Durante a abertura do evento estará presente o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), Rodrigo Sabatini.

Participarão do encontro representantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE), da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), das Secretarias Municipais de Limpeza Urbana (Semulsp) e de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e da Fundação Amazonas Sustentável (FAS).

O evento é promovido pelo ILZB, em parceria com a empresa credenciada Damata Consultoria e Projetos e com o coletivo Manaus Lixo Zero. Devido à pandemia por coronavírus e o isolamento social, este ano o encontro será realizado por meio digital, em live pela plataforma zoom. O acesso para participação é através do link que será disponibilizado no Instagram @manaus_lixo_zero, nos dias de programação do encontro.

Realizado em várias capitais brasileiras, o “Encontro Municipal Lixo Zero” tem como objetivo chamar a atenção da população e das autoridades para a questão do descarte de lixo nas cidades. “O problema envolve responsabilidade ambiental por parte de todos e a adoção de um novo estilo de vida”, explica o biólogo Daniel Santos, diretor da Damata Consultoria e embaixador, em Manaus, do ILZB.

De acordo com Daniel Santos, o encontro é importante, porque agrega, em torno do assunto, sociedade civil, empresas, instituições e o poder público, com objetivo comum de dar visibilidade às melhores práticas em relação aos resíduos sólidos em Manaus, difundindo-as de forma a criar uma conscientização. “É através desses eventos que tentamos conscientizar a sociedade a mudar seus hábitos, adotando o conceito de lixo zero na cidade”, explica.

No evento, especialistas e autoridades no assunto irão abordar seis temas. As datas, temas e horários são: 26 de maio – Políticas Públicas (15h) e Compostagem (19h); 27 de maio – Tendências e Estilo de Vida (15h) e Educação e Conscientização (19h); e 28 de maio – Redução e Reuso (15h) e Reciclagem (19h).

No tema Políticas Públicas, estão confirmadas as presenças dos seguintes palestrantes: o coordenador das ações ambientais do TCE, conselheiro Júlio Assis Correa Pinheiro; o presidente da Comissão de Meio Ambiente da CMM, vereador Fransuá Matos; o secretário municipal de Limpeza Urbana, Paulo Ricardo Rocha Farias; o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antônio Nelson de Oliveira Júnior; e a analista de Educação Ambiental da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Kelly Souza.

No tema Compostagem, os palestrantes serão o engenheiro Florestal Lucas Henrique, da empresa Resíduo Celeste, falando sobre os diferentes tipos de compostagem; o gestor da Inforce, José Coutinho, abordando o tema “Tecnologia do Home Biogás para grandes geradores”; e o coordenador do projeto Ciclo Orgânico Manaus, Marco Antônio Lima, que irá focar na compostagem doméstica.

Em Tendências e Estilo de Vida, os palestrantes convidados vão falar das suas experiências no dia a dia. Elis Conde, estudante de sustentabilidade ambiental em Londres, vai falar sobre “Realidade pessoal com resíduos entre Manaus x Londres”; Ton Souza, sócio diretor da empresa Henley, abordará o tema “Estilo de Vida e Profissional”; George Umberto, turismólogo, irá discorrer sobre a sua atividade como “catador” de resíduos recicláveis, com a proposta de converter o dinheiro da venda para ajudar pessoas carentes; Eduardo Henrique, gestor de resíduos, contará como está mudando o hábito de sua família na forma de consumo e fazendo mudanças em seu condomínio em rela ç ão ao descarte correto de resíduos; e Janaína Aguiar, funcionária pública, irá relatar a sua experiência, na procura por lojas que vendam produtos sustentáveis para usar no dia a dia.

No tema Educação e Conscientização os convidados são a gestora da escola Igapó, Renata Mourão, que, de uma forma lúdica, ensina às crianças a relação com os resíduos; Jadson Corrêa, coordenador do projeto Remada Ambiental, que irá falar das “Atividades de conscientização no rio Tarumã”; a professora Cristina da Silva Castro, coordenadora do projeto Econsciência, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam); e a Gerência de Educação Ambiental da Semmas.

Sobre Redução e Reuso, os palestrantes são: Fabiane Azevedo, da Marcenaria Sustentável, abordando a “Utilização de Madeiras e Processos Sustentáveis”; Silvia Moreira, coordenadora do projeto “Troca de Livros” da Ufam; Thaysa Vianez, proprietária da loja Loucerrie, falando sobre “Logística Reversa de produtos para festas”; Fábio Margarido, da Art Tonel Decor, com “ Reutilização de Toneis de Metal”; e Albeneida Veloso, do Ateliê Devorê, sobre “Sustentabilidade na costura”.

O último tema do encontro é Reciclagem, com os seguintes participantes: Daniel Chaves, diretor técnico da FortLub, falando sobre a reciclagem das embalagens de lubrificantes; Laís Castro, engenheira Ambiental e CEO do projeto TrashBack; Alessandro Dinelli, sócio proprietário da Descarte Correto, falando sobre reciclagem de resíduos tecnológicos; Elisa Muller, coordenadora Ambiental, abordando a reciclagem em Manaus; Fernando Lindo, sócio da Innforce, falando sobre a máquina Retorna Machine; e representantes do Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis, Suelen Ramos (coordenadora) e David Guimarães (técnico).

Movimento internacional – O “2º Encontro Municipal Lixo Zero” conta com o apoio, na organização e concepção, da Damata Consultoria, empresa amazonense que atua na área de estudos e projetos ambientais, primeira da região credenciada ao ILZB. Estão à frente da organização do evento os embaixadores do ILZB em Manaus, o biólogo Daniel Santos, a administradora Almira Neta e a engenheira ambiental Fabrícia Medeiros.

O ILZB é uma organização sem fins lucrativos, pioneira na disseminação do conceito lixo zero no país. Representa, no Brasil, a Zero Wast Internacional Alliance (ZWIA), movimento internacional de organizações que desenvolvem conceitos e princípios visando à sustentabilidade da cadeia de resíduos, com otimização dos descartes e eliminação do lixo no mundo. Daniel Santos explica que as organizações credenciadas ao ILZB têm como objetivo comum a articulação pela mudança nos padrões de produção e consumo, tendo como meta a eliminação do lixo.

Para mais informações sobre o “2º Encontro Municipal Lixo Zero” é só entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (92) 99132-0500/ 99460-5121/99219-9249.

*Com informações da assessoria