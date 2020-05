Em meio à pandemia, municípios do AM recebem cestas emergenciais

Manaus – Com o avanço da pandemia da Covid-19 no Amazonas, a Avancard, empresa especializada em meios de pagamento, optou por realizar uma grande doação ao estado. Os municípios de Manaus, Coari, Manacapuru e Presidente Figueiredo foram os escolhidos para receber cestas básicas por meio dos cartões “Cesta Emergencial”. A iniciativa visa facilitar, pelos próximos três meses, o acesso das pessoas aos produtos de primeira necessidade, minimizando impactos.

Foram designadas 3 mil cestas básicas, por meio do cartão Avancard no valor de R$ 50 cada, para Manaus, mais mil cestas para os municípios de Coari, Manacapuru e Presidente Figueiredo.

Cartões de "Cesta Emergencial" da Avancard | Foto: Divulgação

O Diretor executivo do grupo Avancard, Alberico Rodrigues, explica que o cartão “Cesta Emergencial” vai disponibilizar, no período de três meses, um valor de R$ 50 mensal para as famílias comprarem não apenas os itens da cesta básica, mas também carne, peixe, entre outros produtos, nos estabelecimentos comerciais credenciados pelo Avancard.

“Neste momento, em que o mundo todo vive a maior pandemia do século, nossa empresa não poderia se eximir de colaborar mesmo que da forma possível, no sentindo de socorrer aquelas pessoas menos assistidas e que precisam e necessitam de apoio e ajuda”, ressalta.

Diretor executivo do grupo Avancard, Alberico Rodrigues | Foto: Ricardo Oliveira

Para Alberico, o momento exige mais união e que cada um faça a sua parte. “O Avancard está fazendo sua parte e espera que todo mundo faça a sua. Portanto, a gente recomenda que todos fiquem em casa e cuidem de si mesmos e de quem amam”, afirma.

Coari

Prefeito Municipal de Coari, Adail Filho, exalta o compromisso que o grupo Avancard tem não só com as suas empresas, mas também com o bem-estar social da população do Amazonas e agradeceu pela parceria que vai trazer um pouco de conforto para as pessoas que mais estão precisando nesse momento.

“Certamente vem somar com tudo que nós já estamos fazendo com a ajuda dos nossos programas municipais, como Direito à Cidadania, Bolsa Estágio e Mente Aberta, e do Governo Federal. São ações como essa que nos faz acreditar que conseguiremos vencer mais esse desafio da melhor maneira possível, com menos perdas de vida. Esse é nosso objetivo. A nossa missão. E é para isso que nós estamos trabalhando diuturnamente”, salienta.

Entrega dos cartões no município de Coari | Foto: Divulgação

O prefeito ressalta que, a exemplo da Avancard em Coari, outras empresas podem também ajudar. “Nós fizemos contato com diversas empresas que trabalham no polo petrolífero de Urucu. Já tivemos algumas respostas positivas, outras negativas, algumas não responderam ainda, mas tenho certeza que com essa união vamos conseguir minimizar o sofrimento da população coariense”, diz.