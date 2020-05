UBS's de Manaus recebem doações de kits de EPI's

Manaus - O Centro Universitário Fametro continua entregando as doações de kits de equipamentos de proteção individual (EPI’s) para os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente do combate ao coronavírus. Na quarta-feira (20) foram entregues 140 kits nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) Alfredo Campos, no bairro Zumbi, e Maria Leonor Brilhante, no Tancredo Neves, ambas na zona Leste de Manaus.

Na terça-feira (19) a Fametro entregou 200 kits de EPI´s aos Hospitais Jofre Matos Cohen e Padre Colombo, localizados no município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Ao todo, a instituição está doando 2.500 kits de EPI’s a unidades de saúde de Manaus e de seis municípios do interior do Amazonas onde possui unidades de ensino. Os kits são compostos por macacão de proteção, máscaras, protetor facial, luvas, touca e propé (equipamento para proteção dos sapatos).

Foram entregues 140 kits nas UBS's | Foto: Divulgação/Fametro

Nas próximas semanas, está prevista a entrega de kits para Tabatinga, Tefé, Coari, Itacoatiara e Manacapuru. A pró-reitora da Fametro, Cinara Cardoso, ressalta que desde o início da pandemia a instituição tem procurado apoiar os profissionais de saúde por meio da distribuição de kits. “É essencial que, neste momento, os profissionais sintam-se seguros para poder trabalhar no cuidado aos pacientes”, destacou.

Apoio aos empreendedores

Outra frente de atuação da Fametro durante a pandemia tem sido o apoio aos empreendedores. Para a confecção dos itens que fazem parte dos kits que estão sendo doados, a instituição contratou os serviços de costureiras de vários bairros da cidade. Dessa forma, a Fametro contribui, também, para o funcionamento desses pequenos negócios.

*Com informações da assessoria