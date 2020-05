Covid-19: Duas cidades continuam sem casos confirmados no Amazonas

Manaus- Os municípios de Envira e Ipixuna são as únicas cidades do Amazonas sem casos confirmados da Covid-19. De acordo com o boletim

epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), divulgado nesta

quinta-feira (21), Envira notificou nove casos e Ipixuna 12, o que faz o Amazonas contabilizar 98,99% de contaminação por coronavírus. No entanto, esses pacientes

seguem em análise e investigação junto ao Laboratório Central.

A diretora-presidente da FVS, Rosemary Pinto, explicou que "casos notificados não são confirmados, os resultados dos testes irão descartar ou concluir as investigações". Vale

lembrar que os municípios ficam na região sudoeste do estado, Envira está situada a 1.363

quilômetros de distância de Manaus e Ipixuna a 1.207 quilômetros.

O Governo do Estado demonstrou preocupação no avanço da

doença no interior do Amazonas, que está quase em sua totalidade contaminado. O

secretário de Atenção Especializada do Interior, da Secretaria de Estado de

Saúde (Susam), Cássio Roberto Espírito Santo, explicou que o interior está

recebendo recursos necessários para o combate à Covid-19.

“Com boa cobertura de atenção básica, os municípios

conseguem controlar melhor, investigar mais e notificar os casos e, assim,

ter um melhor resultado no acompanhamento da população”, disse Cássio Roberto.

Dados oficiais

No Amazonas foram contabilizou 25.367 casos nesta

quinta-feira (21), 12.317 são de Manaus (48,56%) e 13.050 do interior do estado

(51,44%). Nas últimas 24hs, 1.663 novos casos confirmados do novo coronavírus

no estado, segundo relatório epidemiológico.

São 59 municípios com casos confirmados: Manacapuru (1.703);

Tefé (1.037); Coari (923); Parintins (794); Tabatinga (589); Santo Antônio do

Içá (544); São Gabriel da Cachoeira (516); Itacoatiara (497); Careiro Castanho

(418); Rio Preto da Eva (412); Iranduba (388); Maués (402); Autazes (357); São

Paulo de Olivença (324); Presidente Figueiredo (302); Boca do Acre (242);

Benjamin Constant (356); Tapauá (217); Itapiranga (203); Barcelos (212); Anori

(187); Amaturá (183); Borba (172); Carauari (171); Beruri (139); Barreirinha

(134); Tonantins (130); Fonte Boa (125); Urucará (118); Novo Aripuanã (110);

Silves (95); Manaquiri (84); Novo Airão (83); Anamã (82); Maraã (62); Nova

Olinda do Norte (62); Jutaí (59); Caapiranga (55); Eirunepé (50); Boa Vista do

Ramos(49); Urucurituba (48); Careiro da Várzea (42); Lábrea (38); Nhamundá

(36); Codajás (36); Manicoré (36); Humaitá (34); Alvarães (33); São Sebastião

do Uatumã (31); Canutama (25); Apuí (22); Uarini (21); Japurá (17); Santa

Isabel do Rio Negro (14); Guajará (13); Juruá (5); Pauini (5); Atalaia do Norte

(4); e Itamarati (4).

Confira dicas de prevenção ao coronavírus: