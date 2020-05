33 adolescentes da Dagmar Feitoza testam positivo para Covid-19

Segundo a Sejusc, os adolescentes já estão fora do período de transmissão | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus – Dos 71 dos adolescentes internados no sistema socioeducativo do Amazonas, 33 testaram positivo para o novo Coronavírus. Todos os adolescentes são do Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitoza, localizado na Rua Vivaldo Lima, Alvorada I, Zona Centro- Oeste de Manaus.



A confirmação de infectados foi feita após o envio de ofício do Núcleo de Infância e Juventude da DPE-AM enviado ao Governo do Estado do Amazonas, por meio da defensora Juliana Lopes.

Além dos adolescentes contaminados, a Defensoria pontua fragilidades do sistema socioeducativo do Amazonas e a gravidade da situação em que apenas 36 dos adolescentes internados foram testados, e 33 deram positivo para a transmissão do vírus.

Ainda segundo o ofício, os dados demonstram que não foram tomadas providências efetivas para evitar a propagação do vírus dentro do sistema socioeducativo.

Transferência não autorizada

A transferência de dois adolescentes não foi autorizada por conta da contaminação

A Justiça foi contra o translado de dois adolescentes de Manicoré, d istante 330 quilômetros da capital, após conhecimento dos casos confirmados em Manaus e o grande risco de contaminação entre os adolescentes da unidade.

Nos pedidos, assinados pela defensora pública Gabriela Andrade, determina a limiar o alvará de soltura, suspensão do mandado de apreensão e acompanhamento do Conselho Tutelar para os adolescentes. Segundo a defensora, a decisão também viola diversos dispositivos legais.

“Estamos levando em conta a desproporcionalidade de mandar um adolescente de Manicoré para Manaus no meio de uma pandemia, ainda mais por delitos sem violência ou grave ameaça”, avalia a defensora Gabriela Andrade.

Sejusc

A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) confirmou a informação das contaminações e que há ainda outros três adolescentes com suspeitas presentes na Unidade de Internação Provisória (UIP), porta de entrada do sistema socioeducativo no Amazonas.

A Sejusc informou também que os infectados não se encontram mais no período de transmissão e muitos não apresentaram sintomas comuns relacionados à doença, como febre, tosse seca e cansaço. As visitas foram suspensas e os adolescentes têm acesso a famílias por meio de vídeo chamada.



A secretaria destacou que desde março, os servidores de todas as unidades estão usando Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), como máscaras e luvas. “Em maio, o uso de máscara foi estendido a todos os reeducandos do sistema. Ainda sobre os centros socioeducativos do Estado, todos os cinco contam com álcool em gel e receberam serviços de sanitização. Pias também estão sendo instaladas nas entradas das unidades para reforçar os procedimentos de prevenção”, informou a nota.

O Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar Feitoza possui capacidade para 66 reeducandos. A internação constitui privação de liberdade imposta ao adolescente que é autor de ato infracional. Isso seja por grave ameaça à vida ou violência contra outras pessoas. O adolescente também pode ser internado se voltar a cometer crimes graves ou descumprir outras medidas.



A internação comporta tempo máximo de três anos. O adolescente é submetido a avaliação institucional a cada seis meses e há possibilidade de substituição de medida para o meio aberto.

O sistema socioeducativo do Amazonas conta com três centros de internação: Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa, Centro Socioeducativo Senador Raimundo Parente e o Centro Socioeducativo de Internação Feminina.

