Covid-19: 86% dos moradores de favelas vão passar fome

Manaus - A pandemia da Covid-19 já alterou a vida de 97% das 13,6 milhões de pessoas que moram em favelas em todo o Brasil. Dois em cada três moradores estão preocupados com a própria saúde, mas também com o impacto na renda durante o período de crise. E sete em cada dez famílias já viram a renda familiar diminuir nas últimas semanas por causa da interrupção da atividade econômica causada pelo novo coronavírus. E ainda, 86% desta população tem dificuldade para comprar comida e outros itens básicos de sobrevivência.

Esses são alguns dos principais dados da pesquisa Data Favela/Instituto Locomotiva divulgada no primeiro trimestre deste ano. O estudo realizou 1.142 entrevistas entre os dias 20 e 22 de março em 262 comunidades de todos os Estados da Federação.

Com o comércio fechado, o aumento do desemprego e a impossibilidade de os trabalhadores ambulantes retomarem as rotinas devido ao isolamento social, os moradores de bairros periféricos de Manaus convivem diariamente com a incerteza econômica que assola suas famílias.

Essa é a realidade que a dona de casa Joyce Kelly enfrenta todos os dias. Ela reside com seus seis filhos em uma comunidade no bairro Novo Aleixo. Kelly conta que desde a chegada da pandemia a falta de recursos tem sido ainda maior.

“As coisas estão muito difíceis. Com as crianças em casa o dinheiro que recebo do Bolsa Família não dura o mesmo todo como antes. E recebi o auxílio de forma automática, mas ainda sim tem dias que tem comida e outros que não. Normalmente comemos ovos, salsicha, arroz, farinha. Hoje consegui comprar peixe, mas nosso gás acabou e nós estamos preparando no fogo a lenha, pois não tenho como comprar”, ressaltou a dona de casa.

Joyce também abriga, em sua residência, uma amiga que possui uma filha pequena e diz que mesmo sem recurso busca ajudar e promover lar para quem passa a mesma necessidade. No entanto, a Joyce afirma que a despesa aumenta.

“No total, são sete crianças em casa. E quando o dinheiro acaba eu vou catar latinha, ferro e recicláveis para vender e trazer algo para eles comerem e graças a Deus tem dado certo, só não sabemos até quando”, enfatizou Joyce.

Desemprego

Com redução no quadro de funcionários ocasionada pela pandemia, Eduardo Santos, de 25 anos, foi demitido da empresa de recicláveis onde ele trabalhava realizando caixas de papelão. E hoje está desemprego e sem recursos para manter o bem-estar de sua família, ele reside em uma comunidade no bairro Jorge Teixeira e afirma que as coisas nunca estiveram tão difíceis.

“Tenho três filhos e apesar da minha mulher ter recebido o auxílio, o dinheiro não dura o mês todo. Infelizmente eu não posso ficar parado. Todos os dias eu saio para vender as latinhas que coleto na rua para conseguir dinheiro e comprar o que precisamos. Nunca dá para comprar tudo, pois os produtos aumentaram muito o preço e por isso procuramos comprar mais arroz e feijão para saciar a fome das crianças”, contou Santos.

O desemprego também é presente na vida da dona de casa Raquel Pereira, que está sem trabalho fixo há mais de um ano. Moradora da mesma comunidade Raquel, é mãe solteira e afirma que nos últimos meses a incerteza sobre a alimentação dos oito filhos a deixa cada vez mais preocupada.

“Fico muito aflita, pois sei que uma hora o dinheiro do auxílio acaba e quando isso acontece eu fico desesperada, pois meus filhos precisam comer, principalmente meu filho de seis meses que ainda toma mingau e usa fralda. Então a despesa é muito maior. Faz alguns dias que comecei a vender bombons e outros doces aqui na comunidade para conseguir renda e garantir o pão do outro dia. Infelizmente quando não tem eu preciso pedir ajuda da minha mãe”, lamentou Pereira.

Incerteza

A mãe de Raquel, a autônoma Dionísia Pereira, 48 anos, trabalha com a venda de din din nas ruas da capital e conta que a situação de toda a família ficou ainda mais difícil depois que ela contraiu o vírus e precisou investir em medicamentos para o tratamento.

“Logo no início da pandemia eu fiquei muito doente e achei que fosse algum resfriado, porém com o passar dos dias os sintomas apareceram de forma intensa e agressiva e eu precisei ser internada. Após sair do hospital eu precisei comprar muitos remédios para continuar o tratamento em casa e como meu marido vive de “bicos” devido à essa situação, não tínhamos dinheiro e quem nos ajudou foi minha outra filha que é cobradora, foram dias difíceis e graças a Deus hoje estou recuperada, mas a falta de dinheiro ainda permanece”, afirmou.

Dionísia não recebeu o auxílio e segundo ela já foram três tentativas para ser assistida, no entanto não obteve sucesso. A dona de casa teme que o momento demore a passar e as coisas piorem.

“São muitas dificuldades, a falta de recurso, alimentação, moradia tudo faz a gente desacreditar do futuro. Esperamos que isso tudo passe logo e os trabalhos voltem a aparecer. Até lá, não temos certeza de nada nem se terá algo para comer, isso é o que mais preocupa, agora só resta entregar nas mãos de Deus e torcer para que tudo melhore”, analisou a autônoma.

Doações

Durante a crise, muitos projetos sociais e entidades religiosas tem arrecadado alimentos para doar a pessoas em vulnerabilidade social, uma delas é a Paróquia São Vicente, localizada no bairro Compensa, que recebe doações de alimentos, itens de higiene, máscaras e álcool em gel que são distribuídas a moradores em diversas aéreas da cidade, por meio das doações foram arrecadados mais de 2.630 itens que beneficiou 280 famílias e aproximadamente 1.400 pessoas. De acordo com a coordenadora administrativa, Carolina Oleira, as cestas básicas são confeccionadas conforme o número de doações.

"Também temos ajudado idosos e crianças enfermas, mulheres gestantes e provedoras do lar que estão passando por esse momento difícil. Montamos as cestas básicas dependendo da quantidade de arrecadações e após todo o processo de confecção, elas são distribuídas entre as comunidades organizadoras para serem entregues nas casas", explicou Carolina.

Segundo a coordenadora, grande parte das doações são feitas por comunitários, pequenos comércios e por meio de parcerias com outras entidades. As formas de doação são simples e qualquer pessoa interessada pode realizá-la.

"Os itens podem ser entregues diretamente na igreja, na secretaria paroquial ou se o doador preferir pode ser recolhida em sua residência. Também aceitamos doações em dinheiro por meio de transferências ou depósitos na conta da paróquia", finalizou Oliveira.

Para mais informações sobre as doações basta entrar em contato com a coordenadora pelo telefone (92) 98223-4012 ou por meio do e-mail: [email protected]