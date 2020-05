Educadores da rede municipal recebem aula sobre ferramentas on-line

| Foto: Divulgação/ Semed

Manaus- O programa “Tutoriais de Tecnologias Digitais” realizou nessa sexta-feira (22) uma palestra orientadora para os professores municipais. A atividade, tem como objetivo extensão dos “Diálogos Formativos”, abriu essa vertente para falar sobre tutoriais e tecnologias digitais. A ação foi coordenada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto e Municipal de Educação (Semed) sobre o uso das ferramentas Formulários Google e Documentos Google.

A facilitadora foi a professora Estrela Vinente, do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan). Ela explicou o passo a passo das ferramentas, que podem auxiliar os profissionais da Educação durante e depois da pandemia.

Vinente ressalta que o Documentos Google é similar a um editor de texto comum, como Microsoft Word, LibreOffice ou OpenOffice, mas com a diferença que outras pessoas podem editar o conteúdo ao mesmo tempo – tudo vai sendo salvo automaticamente. Ela mostrou como acessar, editar, armazenar e compartilhar na ferramenta.

“Esse aplicativo é interessante, porque o aluno e professor podem trabalhar o mesmo documento, mesmo à distância. O professor pode fazer trabalhos em grupo, enviar um feedback. Então, para este momento que estamos vivendo, ele é muito útil”, frisa a professora.

O professor Almir Junior foi o responsável por ensinar o uso do Formulários Google, que é um aplicativo de administração de pesquisas incluído no Google Drive e que permite o gerenciamento e análise de pesquisas.

“Os professores podem fazer questionários rápidos para checar o entendimento dos alunos. Para isso, basta acessar o Google pela conta que já se usa na Secretaria de Educação. Tudo fica salvo e pode ser visualizado on-line”, diz o professor.

O programa “Tutoriais de Tecnologias Digitais” é transmitido nos mesmos canais do projeto “Aula em Casa”, às 11h20 das sexta-feiras, com reprise no mesmo dia, às 16h20. O conteúdo pode ser acessado ainda pelo link: https://bit.ly/2A10Mbz.

*Com informações da assessoria