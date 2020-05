Hemoam Diagnósticos realiza Testes de Covid-19 em Manaus

Atendimentos para o exame podem ser agendados por telefone ou pela Internet | Foto: Divulgação

Manaus - O Hemoam Diagnósticos passou desde o dia 18 de maio passou a oferecer à sociedade amazonense dois tipos de Testes para detectar o novo Coronavírus (Covid-19), são eles: o Teste Rápido IgG/IgM e PCR, conforme abaixo:

RT-PCR para SARS-COV2: Método para identificação do RNA do vírus em secreções respiratórias, atualmente considerado como padrão para diagnóstico. Ressalte-se que este teste deve ser indicado para pacientes com suspeita clínica da infecção e com sintomas.

O Gerente do Laboratório de Análises Clinicas – LAC/Sede, Jorge Maia, frisa a atenção sobre esse exame. “O PCR é indicado para identificar se a pessoa está com o vírus. A coleta deve ser realizada a partir do 1º dia até o 7⁰ dia após o início dos sintomas”.

Outro método de teste para COVID-19 conhecida como Teste Rápido: Método para identificação de anticorpos anti-SARS-COV2 das classes IgG e IgM, significando contato prévio com o vírus, seja para diagnóstico tardio ou retrospectivo.

Ainda conforme o Gerente do LAC, o exame requer algumas indicações. “O teste é realizado por meio da coleta de sangue com os anticorpos que se formam após a infecção ou contato com o vírus SARS-CoV-2. É indicado para pacientes que estão ou tiveram os sintomas de infecção (febre, tosse seca ou falta de ar), ou contactantes de casos positivos (profissionais de saúde). A coleta deve ser realizada entre o 8º e o 10º dia após o início dos sintomas”.

A Diretoria da Sangue Nativo destaca os esforços para oferta dos testes à comunidade amazonense. “Estamos empenhados em oferecer maior comodidade à sociedade, facilitando e ampliando o acesso ao diagnóstico na realização do exame para a detecção do Coronavírus”.