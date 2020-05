Indígenas com Covid-19 recebem atendimento em hospital de Manaus

Os três pacientes, entre os quais uma indígena de 92 anos, da etnia baniwa, realizaram tomografia e seguiram os protocolos de atendimento para internação | Foto: Divulgação

Manaus - O hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, localizado no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus, iniciou na sexta-feira (23), o atendimento de pacientes indígenas em área reservada para tratamento de infectados pelo novo coronavírus.

Três pacientes das etnias witoto, munduruku e baniwa, que residem na comunidade Parque das Tribos, bairro Tarumã, zona Oeste, foram os primeiros pacientes a ocuparem a enfermaria, que conta com seis vagas de internação.

“Entramos nessa luta para ajudar nossos irmãos indígenas e não vamos deixar que sejam assolados por essa terrível doença, que é a Covid-19. Estamos fazendo busca ativa nas comunidades indígenas da capital aos pacientes com sintomas e os direcionando ao hospital de campanha municipal, para fazer o tratamento precoce e que pode diminuir as chances de novas mortes", afirmou o prefeito de Manaus.

Arthur Virgílio também destacou a parceria com o grupo Samel e o instituto Transire, que está levando o método da “cápsula Vanessa” e o protocolo utilizado no hospital de campanha da prefeitura aos demais municípios do Amazonas. “Claro, que é no interior que está a maioria dos índios, por isso, estamos levando o método da ‘cápsula Vanessa’ também para outros municípios do Amazonas. Esse é o propósito da campanha #SOSAmazônia, salvar a vida e a história cultural dos povos tradicionais", explicou.

O hospital de campanha conta com 162 leitos ativos, dos quais 39 UTIs | Foto: Divulgação

Atualmente, além dos pacientes da capital, pacientes de municípios do interior do Estado também estão recebendo tratamento na unidade municipal. Desde o dia 8 de maio, já passaram pelo hospital pacientes vindos de municípios como Autazes, Coari, Codajás, Itacoatiara, Nova Olinda do Norte e Manacapuru.

Os três pacientes, entre os quais uma indígena de 92 anos, da etnia baniwa, realizaram tomografia e seguiram os protocolos de atendimento para internação.

“Nós recebemos esses três indígenas da mesma forma que recebemos todos os pacientes, tanto de Manaus quanto do interior. É uma satisfação atendê-los com excelência e poder devolvê-los recuperados. O Amazonas é o Estado que detém a maior população indígena do Brasil, então nada mais justo que estendermos as mãos, para cuidar da saúde desses povos”, comentou Ricardo Nicolau, coordenador do hospital de campanha.