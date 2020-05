Mulheres em situação de rua recebem doação de roupas em Manaus

Das 25 mil unidades doadas pelo grupo ao Fundo Manaus, 1.505 foram disponibilizadas para a Semasc distribuir aos usuários assistidos pelo órgão | Foto: Leonardo Leão/Semasc

Manaus - Nesta sexta-feira (22), mulheres em situação de rua receberam roupas doadas pelas Lojas Riachuelo ao Fundo Manaus Solidária, da Prefeitura de Manaus, por meio da campanha #ManausSolidaria. A ação aconteceu no Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop), no Petrópolis, zona Sul, espaço administrado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

"Sou muito grata ao grupo Riachuelo e às demais empresas parceiras de Manaus e que nos ajudam a levar assistência para as pessoas que mais precisam. Agradeço, de coração, a solidariedade de toda a população, sempre pronta a somar esforços para fazer o bem. Essa união do poder público com a sociedade é para mim o maior exemplo de cidadania", disse a presidente do Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro

Das 25 mil unidades doadas pelo grupo ao Fundo Manaus, 1.505 foram disponibilizadas para a Semasc distribuir aos usuários assistidos pela pasta, como as pessoas em situação de rua de abrigos, Centro Pop, cozinhas comunitárias e indígenas venezuelanos warao.

“Esse momento de pandemia da Covid-19 é de muita luta e de muitos desafios, mas também de muita solidariedade. E a Prefeitura de Manaus tem trabalhado nessa direção de fortalecer as parcerias. Gostaria de agradecer a Riachuelo pela doação de roupas para as pessoas em vulnerabilidade social. É importante esse trabalho desenvolvido pelo Fundo Manaus Solidária em buscar apoio na iniciativa privada”, destacou a secretária da Semasc, Conceição Sampaio.

800 peças de roupas também foram distribuídas às usuárias que frequentam as cinco cozinhas comunitárias | Foto: Leonardo Leão/Semasc

Para o Centro Pop foram enviados 13 kits para as mulheres cadastradas no espaço contendo vestido, blusa, saia e short. Entre as beneficiadas está Alessandra Batista, 40, que utiliza o serviço do local há mais de quatro anos. Ela agradece a atenção dada pela campanha #ManausSolidária e acrescenta a importância da nova roupa.

“Acho muito bom, porque vem ajudando eu e meus amigos que estão na rua. O mais importante é a humildade que estão tendo com a gente. E vamos andar bem bonitas e não vamos vender”, declarou Alessandra.

Já Ida Flávia, 24, conta que era necessária a doação das roupas. “Muitas vezes nós somos esquecidos pela sociedade, mas aqui no Centro Pop o pessoal ajuda a gente, principalmente a nós mulheres”, destacou.

Nas últimas semanas, 800 peças de roupas também foram distribuídas às usuárias que frequentam as cinco cozinhas comunitárias, da Prefeitura de Manaus, coordenadas pela Semasc.

*Com informações da assessoria