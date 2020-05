'Requalifica' leva 5 quilômetros de nova malha viária ao Petrópolis

Os trabalhos na área foram finalizados, nesta semana, pela rua Coronel Conrado | Foto: Diego Caja / Seminf

Manaus - Por onde passa, o programa de requalificação viária de Manaus, o “Requalifica”, deixa visíveis traços de melhorias na malha viária das áreas atendidas, como no bairro Petrópolis, Zona Sul. Nesta semana, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) concluiu cinco quilômetros de nova pavimentação previstos para o bairro na quarta fase do maior programa de recapeamento lançado pela Prefeitura de Manaus.

Os trabalhos na área foram finalizados, nesta semana, pela rua Coronel Conrado, onde, aproximadamente, 2 quilômetros de pista receberam infraestrutura total, com retirada de todo o asfalto desgastado e aplicação de sete centímetros de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). De acordo com o secretário da pasta, Kelton Aguiar, cinco importantes vias para o bairro foram atendidas com requalificação pelas equipes da Seminf.

"Além da Coronel Conrado, o Petrópolis foi contemplado em outras vias que também são importantes para o tráfego no bairro, como a travessa Nova Olinda, rua Américo Álvarez e rua Danilo Corrêa. Nós sabemos que todas as vias são fundamentais e vamos trabalhando aos poucos nos bairros conforme o lançamento das outras etapas do Requalifica", destacou, ressaltando que o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, determinou que os serviços de infraestrutura são essenciais durante a pandemia da Covid-19.

Foto: Diego Caja / Seminf

Segundo o fiscal da obra, o engenheiro Edson Júnior, o trabalho vai otimizar a trafegabilidade para os moradores do bairro e para quem também utiliza a via como rota no dia a dia. "A rua Coronel Conrado faz a interligação de quem vem da avenida Tiradentes até outra via de acesso ao terminal de ônibus. Então ela é um acesso estratégico para ônibus e a quem se destina ao terminal", explicou.

Mais obras

A quinta etapa do programa Requalifica também continua avançando com as melhorias em infraestrutura na malha viária dos bairros: Novo Aleixo, com obras nas ruas Bijogó, Carboris e Antônio Sérgio; Cidade de Deus, nas ruas Tefé e Santa Maria; avenida Cosme Ferreira, na estrada do Puraquequara, dentre outras.