Em Tabatinga, curto-circuito em tomada causa incêndio em casa

Não houve vítima durante o incêndio | Foto: reprodução

Manaus - Na madrugada deste sábado (23), uma casa foi incendiada após uma das tomadas ter um curto-circuito. O incidente aconteceu no residencial Marício, na rua Santos Dumont, bairro das Comunicações, em Tabatinga (município distante 1.106 quilômetros de Manaus).

Segundo informações do 2° Pelotão Independente Bombeiro Militar de Tabatinga (PIBM), o responsável pela casa entrou em contato pelo 193 por volta de 1h. Ainda de acordo com os bombeiros, a causa do incêndio foi o curto-circuito na tomada do imóvel. Não houve vítimas, apenas perdas materiais.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Tabatinga foi acionada | Foto: Divulgação

Perigo

Os curtos-circuitos são um dos grandes responsáveis por incêndios e acidentes que envolvem eletricidade. A sobrecarga é um dos principais motivos. Ligar vários aparelhos em uma só tomada ocasiona a sobrecarga na tomada e consequentemente causa superaquecimento. Dependendo do número de aparelhos e da quantidade de energia que eles precisam para funcionar, o superaquecimento pode derreter os fios e causar um curto circuito seguido de incêndio.