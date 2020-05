Torcedores reclamam sobre reembolso dos ingressos para Parintins 2020

Festival seria realizado em junho, mas foi suspenso devido pandemia de covid-19 | Foto: Ione Moreno

Parintins (AM) – Consumidores que adquiriram os ingressos para a 55ª edição do Festival Folclórico de Parintins relatam dificuldades em contato com a Amazon Best, empresa responsável pela bilheteria do evento, para reembolso.

O Festival estava programado para ocorrer nos dias 26, 27 e 28 de junho, mas, devido à pandemia de coronavírus - que já acumula mais de mil mortes em todo o Estado, o evento foi suspenso, sem previsão para realização.

Entretanto, ao procurar informações sobre o reembolso, clientes têm relatado problemas e falta de retorno dos organizadores. Por meio das redes sociais, os consumidores denunciam que o reembolso está sendo programado para 12 meses após o fim do decreto de calamidade pública. Os pagantes especulam que o reembolso pode não ser feito.

Em alguns casos, os internautas relatam ainda que não recebem resposta alguma da empresa, e que são encaminhados para diversos canais de atendimento diferentes.

Clientes reclamam sobre falta de reembolso | Foto: Reprodução

Em 2020, a Amazon Best anunciou recorde de vendas. Em março, os ingressos para o Festival Folclórico de Parintins foram esgotados, revelando aumento na procura em relação ao ano passado, quando as vendas atingiram 70% em maio e no início de junho ainda haviam poucos ingressos disponíveis.

Código do Consumidor

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) orienta, em casos de show ou festas adiadas, que a permanência do ingresso para utilizar em data posterior ou solicitação de reembolso é escolha do cliente.

“Ainda que as empresas ofereçam apenas uma ou outra solução, é o consumidor quem escolhe a solução que mais lhe atende, conforme artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor”, informa o órgão.

De acordo com o artigo 35 do Código do Consumidor, ‘’se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos’’.

Amazon Best

O EM TEMPO procurou a Amazon Best, que informou: ‘’o Governo do Amazonas, junto a Prefeitura de Parintins, irá anunciar nova data para a realização do Festival Folclórico no final do mês. A Amazon Best já está realizando o reembolso para clientes que fizeram compra pelo site, e clientes que fizeram compra na sede Amazon Best receberão o reembolso de forma presencial. Após melhoria no quadro da pandemia de Covid-19 no Estado, os consumidores serão reembolsados diretamente conosco, com previsão para 20 de junho, para evitar riscos à saúde dos nossos clientes. Todo o trâmite está sendo informado aos mesmos’’.