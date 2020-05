Mais de 30 mil máscaras são doadas a unidades prisionais do Amazonas

As máscaras são Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o enfrentamento da Covid-19 | Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) recebeu nesta semana a doação de 30.850 máscaras, tipo ninja, do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) para auxiliar no combate ao novo coronavírus.

As máscaras serão distribuídas para todas as unidades prisionais do Amazonas, sendo sete na capital, mais o Centro de Recebimento e Triagem (CRT) e a Enfermaria Psiquiátrica, localizados no Km 08, da BR-174 (Manaus-Boa Vista). No interior, são oito unidades nos municípios de Coari, Humaitá, Maués, Parintins, Tefé, Tabatinga e duas unidades em Itacoatiara.

O diretor de Políticas Penitenciárias do Depen, Sandro Abel, deixou registrado que o Amazonas foi um dos primeiros estados a entrar na lista de doações.

“Desde março, o Depen intensificou o apoio às unidades federativas, em ações conjuntas com o Ministério da Saúde. O Amazonas foi um dos primeiros estados a receber as doações. Demos prioridade a esse apoio, principalmente diante da pandemia em que todo o mundo está voltado para o combate à doença e gestão dessa crise. Importante todos estarem unidos com o objetivo de amenizar os danos no sistema prisional”, salientou Sandro Abel.

As máscaras são Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para o enfrentamento da Covid-19. Este item tem sido intensamente utilizado pela população em geral, o que tem ocasionado inclusive escassez mercado, o que eleva o valor desse auxílio para o sistema prisional do Estado.

“Essa doação para o sistema prisional ocorre em momento oportuno e reforça as ações de prevenção por parte dos profissionais e apenados do grupo de risco do sistema carcerário do Amazonas. O uso de máscaras de proteção se tornou uma medida importante no combate ao novo coronavírus, pois diminui as chances de contágio”, declarou a coordenadora de saúde da Seap, Alyne Botelho.

*Com informações da assessoria