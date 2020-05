Em 40 dias, mais de 300 pacientes de hospital em Manaus vencem a Covid

O casal Maria das Graças Campos, 69, e Marco Aurélio de Medeiros, 70, estão entre os curados | Foto: Mario Oliveira/Semcom

Manaus - Os mais de 300 pacientes curados da Covid-19, que receberam alta do hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, no Lago Azul, zona Norte, dão esperança para quem ainda continua na luta contra a doença. Ao todo, já são 314 pacientes com Covid-19, que deram entrada no hospital administrado pela Prefeitura de Manaus e retornaram aos seus lares.

“Foi um dia muito feliz para todos nós que acreditamos nesse projeto de salvar vidas, com a construção de um hospital de campanha. Já são mais de 300 pessoas que voltaram para suas casas, para suas famílias. Estamos em uma luta diária contra um inimigo invisível. A curva parece estar diminuindo, mas não podemos nos deixar enganar. Vamos continuar nos prevenindo, com higienização, com o uso correto da máscara e, principalmente, para quem puder, ficando em casa”, ressaltou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Quebrando um pouco o ritmo do trabalho agitado para salvar vidas no hospital de campanha, a noite de sábado foi de festa para 18 pessoas que receberam alta. Saindo sob aplausos de um corredor humano formado por profissionais que trabalham local e familiares, os pacientes puderam retornar para casa após vencer a batalha contra o novo coronavírus.

O casal Maria das Graças Campos, 69, e Marco Aurélio de Medeiros, 70, recebeu um carinho especial. Ambos, simbolicamente, foram o paciente de número 300 a ter alta médica do hospital de campanha municipal.

“Quero agradecer a todos os funcionários, que foram nota 10, ao prefeito Arthur Neto e ao doutor Ricardo Nicolau por fazerem um empreendimento como este para devolver a felicidade de voltar com vida para nossas famílias. Espero que muitos passem por esse corredor para serem vencedores como estamos sendo hoje”, comemorou Marco Aurélio. “É uma sensação única. Estou muito feliz por poder voltar para nossa casa. Espero que os amigos que ainda ficaram também possam voltar”, disse Maria das Graças, casada há 48 anos com Marco Aurélio.

Maria das Chagas de Souza, 96, é a senhora mais idosa da região Norte a vencer a Covid-19. Ela também recebeu alta neste sábado, após 12 dias internada no hospital de campanha. Dona Maria se torna uma das pacientes mais velhas do Brasil curada.

O hospital de campanha municipal está em funcionamento desde o dia 13 de abril, recebendo pacientes com Covid-19 por meio de regulação. A unidade, montada na estrutura de uma escola pronta para ser entregue, já conta com 156 vagas de internação, sendo 39 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). As obras no local seguem em ritmo intenso, com capacidade para ter até 279 leitos.

