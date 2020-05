Carro capota e deixa uma vítima lesionada na avenida das Flores

A remoção do veículo foi realizada pelo próprio motorista | Foto: Divulgação

Manaus – Na manhã deste domingo (24), por volta de 9h, um acidente na avenida das Flores, próximo à entrada do conjunto Galiléia, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, envolveu dois veículos e deixou uma vítima lesionada.

A equipe da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência, e informou que o motorista do carro perdeu a direção do veículo ao desviar de um caminhão-caçamba. A manobra resultou no capotamento do veículo em via pública.

O motorista do carro sofreu leves lesões | Foto: Divulgação

O motorista do caminhão não sofreu lesões. No carro, apesar do impacto, o motorista sofreu somente leves lesões.

A vítima recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e a remoção do veículo foi realizada pelo próprio motorista.

Veja o vídeo:

Um motorista que passava pelo local registrou o capotamento | Autor: Divulgação