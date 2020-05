Sucuri gigante é atração ao atravessar avenida de Manaus: veja vídeo

O flagra aconteceu na avenida Buriti | Foto: Reprodução

Manaus - Neste sábado (23), uma cobra sucuri foi filmada por populares no momento em que atravessava a avenida Buriti, no Distrito Industrial, na Zona Leste de Manaus. A região possui uma mata e, apesar de ser algo natural, dezenas de pessoas que passavam pela via decidiram parar no local.

Os motoristas e motociclistas pararam para que a cobra continuassem o seu percurso. O tamanho da cobra chamou a atenção de quem passava pelo local. Diversos registros foram feitos e compartilhados nas redes sociais.

Manaus cresceu desordenadamente, em área ambiental, tornando-se natural esse tipo de registro. A cobra saiu do seu habitat natural após o temporal que atingiu Manaus ontem.

Veja o vídeo: