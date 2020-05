Jacaré é capturado na Fundação de Vigilância em Saúde, em Manaus

Jacaré já foi reintroduzido ao habitat natural | Foto: Divulgação

Manaus – Um jacaré com cerca de 1,5 m foi capturado na manhã deste domingo (24), nas dependências da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), localizada na avenida Torquato Tapajós, no bairro Colônia Santo Antônio, zona norte de Manaus.

Os funcionários da FVS notaram uma movimentação no local e acionaram a equipe da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que realizou a captura do animal.

Após a captura, o jacaré foi entregue ao Batalhão de Policiamento Ambiental, que reintroduziu o animal silvestre à natureza.

De acordo com a equipe do Batalhão, o animal apresentava boas condições físicas, sem sinais de maus tratos.