Trio é capturado por tráfico de drogas no município de Borba

Borba (AM) – No município de Borba (a 151 km de Manaus), uma ação policial tirou de circulação três suspeitos de tráfico de drogas na madrugada deste domingo (24). O trio foi abordado por volta de 1h, e, com eles, foram apreendidas drogas ilícitas e uma arma de fogo de fabricação caseira.

Após denúncias realizadas à 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), uma equipe se deslocou ao bairro Nova Esperança, onde abordaram dois dos suspeitos que estariam comercializando drogas em via pública.

De acordo com os oficiais, os suspeitos identificados como Zaquel Costa Branco da Cruz, 29 anos, e Neylon Valente da Silva, 18 anos, dispensaram um frasco ao avistarem a viatura da polícia, que imediatamente foi localizado no quintal de uma residência e identificado com trouxinhas de oxi dentro.

O terceiro suspeito, de 15 anos, foi abordado em uma residência no bairro Recreio, na avenida Getúlio Vargas, apontada como ponto para revenda e fornecimento da droga. O jovem tentou fugir do local, mas foi detido pela polícia. Outro homem, identificado somente como Jefferson, dono da residência, conseguiu escapar do local.

Na apreensão, os oficias acharam uma arma de fabricação caseira tipo espingarda, trinta e sete trouxinhas de oxi, e duas armas brancas (terçado e faca).

Os três suspeitos foram encaminhados à 74º Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com voz de prisão, para responder às acusações.