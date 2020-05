Nomes de convocados pela Prefeitura de Manaus está disponível: Confira

Manaus - 37 profissionais de saúde estão sendo convocados pela Prefeitura de Manaus para atuar no combate à Covid-19. Três enfermeiros e 34 técnicos de enfermagem deverão atuar durante seis meses, com contrato temporário. A lista com o nome dos convocados está disponível neste link.

Os convocados foram classificados em situação de cadastro reserva no Processo Seletivo Simplificado, do Edital nº 002/2017 para atuar nos estabelecimentos de saúde do município.

Os convocados deverão comparecer à Gerência de Gestão do Trabalho (Gtrab), na sede da Semsa, situada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, n.º 1.695, bairro Adrianópolis, até próxima quarta-feira (27), no horário de 8h às 16h, para procedimentos pré-admissionais, observando as normas e condições expressas no edital.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, explica que esses profissionais vão atuar nas frentes de atendimento a pacientes com suspeita da doença e em outras atividades essenciais no combate a essa pandemia.

Prorrogação

A Semsa também prorrogou até a próxima sexta-feira (29) o Edital de Chamamento Público Emergencial para Contratação Temporária para as funções de médico Clínico Geral, médico Patologista, técnico em necrópsia e Técnico em Patologia Clínica. Ao todo, são 16 vagas para atender as necessidades da Semsa, no combate ao coronavírus. A inscrição deve ser feita pelo link.

São três vagas para Médico Clínico Geral, com carga horária de 20h semanais e salário de R$ 6.933,96; cinco vagas para Médico Patologista, com salário de R$ 6.933,96 e 20h por semana; três vagas de Técnico em Necrópsia, com remuneração mensal de R$ 2.667,85 e carga semanal de 40h; e cinco vagas de Técnico em Patologia Clínica, para 40h semanais e salário de R$ 2.667,85.