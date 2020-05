Zona Leste de Manaus recebe doação de cinco toneladas de alimentos

Um caminhão baú foi usado para fazer a distribuição dos alimentos | Foto: Divulgação

Manaus - Moradores do bairro Colônia Antônio Aleixo, e das comunidades Buriti, Nova Esperança, Morro 11 de maio, Bela Vista e comunidade da Fé, todas na Zona Leste de Manaus, receberam doação de cinco toneladas e meia de alimentos em ação social neste fim de semana, totalizando 420 cestas básicas distribuídas.

A Organização da Sociedade Civil (OSC) Moradia e Cidadania/AM e o Movimento Juntos Somos Mais foram responsáveis pela ação de combate a pandemia e apoio à sociedade. Um caminhão baú foi usado para fazer a distribuição dos alimentos

O movimento Juntos Somos Mais fica responsável por arrecadar os alimentos, e o Moradia e Cidadania faz o levantamento social para selecionar as famílias que irão receber o benefício.

Ao todo, as ações coordenadas pela Moradia e Cidadania já distribuíram 14 toneladas de alimentos | Foto: Divulgação

As doações feitas neste sábado (23) foram concentradas em várias entidades como o Centro Social do Lago do Aleixo, projeto ECAE, igrejas católica, evangélicas e o movimento espírita, e também com associação de moradores. Um total de 420 famílias foram beneficiadas.

Ao todo, as ações coordenadas pela Moradia e Cidadania já distribuíram 14 toneladas de alimentos, transformadas em 1.080 cestas básicas e de material de higiene, beneficiando direta e indiretamente 5.400 pessoas.

Além dos alimentos doados, houve distribuição de 500 máscaras para pessoas que ficaram nas filas de atendimento da Caixa Econômica, além de doações de frutas e ovos de Páscoa.

