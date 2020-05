Jovem sai para vender picolé e desaparece misteriosamente em Manaus

O adolescente está desaparecido desde a manhã deste sábado (23) | Foto: Divulgação

Manaus – O estudante amazonense Leandro da Silva Alves, de 16 anos, está desaparecido desde às 9h da manhã deste sábado (23), após sair de casa para vender picolé. O adolescente é morador do bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de familiares, ele estava usando uma camisa lilás, bermuda azul marinho com desenhos, sandália e boné preto. Tios e pais de Leandro já foram em busca dele nas casas de amigos e parentes, mas sem sucesso.

A tia do adolescente, Kátia Amaral, informou que Leandro é um menino trabalhador e que a família continua pela busca nos hospitais e até no Instituto Médico Legal (IML). “O pai dele está indo no IML para ver se algo aconteceu. Até agora, não conseguimos nada de contato”, informou.

Questionada se ele teria algum desentendimento com a família ou estava namorando, a tia disse que não há informações sobre brigas.

“Sobre a existência de uma namorada, a mãe não tem conhecimento e, até onde sabemos, não houve briga com ninguém. Ele é um menino trabalhador, mas muito fechado com povo de casa”, relatou.

Os familiares disponibilizaram os números para qualquer informação sobre a localização do estudante: (92) 99120 5359 e (92) 99484 5855.