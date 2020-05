Comércio poderá ser aberto no próximo 1◦ de junho, diz Wilson Lima

A medida depende da curva de transmissão do vírus no Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Foi afirmado neste domingo pelo governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, que a administração estadual analisará, nesta segunda-feira (25), a retomada gradual das atividades a partir do dia 1º de junho. Ele esclareceu que a suspensão das medidas restritivas dependerá da curva de casos do novo Coronavírus no Amazonas.

“Desde a semana passada, nós sentimos uma queda significativa no número de casos de coronavírus aqui no estado do Amazonas, e eu me refiro a óbitos. Temos acompanhado a quantidade de enterros que têm acontecido aqui na capital, que é um parâmetro mais seguro. Entre o final de abril e início de maio, houve um dia em que foram 167 enterros. Ontem houve 48 enterros, então, nós tivemos uma diminuição significativa”, observou o governador.

Wilson Lima destacou que o Estado, em busca do equilíbrio nas ações de enfrentamento ao novo coronavírus, sempre priorizou o diálogo com os diversos segmentos sociais na tomada de decisões e que desta vez não será diferente.

“Em algum momento, a vida precisa voltar à normalidade e isso tem que acontecer de forma gradual porque tem muita gente que perdeu seu emprego, principalmente aquelas pessoas que atuam na informalidade, essas pessoas já estão sem recursos, e aí precisamos encontrar o caminho do consenso. Naturalmente, ouvindo os especialistas, e eu tenho conversado muito com os profissionais da área de saúde, do comércio, da indústria e com os poderes, para que isso possa ser feito de forma muito responsável”, frisou.

De acordo com o governador, o Estado poderá adiar a retomada das atividades se os dados epidemiológicos indicarem um novo aumento de casos. “Se em algum momento a gente decidir reabrir a partir de junho e a gente começar a ter uma volta ou uma subida desses casos, nós não temos nenhum problema em retroagir e voltar com as medidas restritivas”, reforçou.

